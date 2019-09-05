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Bu haber 05 Eylül 2019 20:45:17 Tarihinde eklenmiştir.

DenizBank Bono İhracına 500 Milyon TL İle Rekor Talep

DenizBank, bugün 250 milyon TL olarak ihraç etmeyi planladığı Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu için iki katı oranında, 500 milyon TL tutarında rekor talep topladı.

DenizBank Bono İhracına 500 Milyon TL İle Rekor Talep

DenizBank Bono İhracına 500 Milyon TL İle Rekor Talep





DenizBank, bugün 250 milyon TL olarak ihraç etmeyi planladığı Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu için iki katı oranında, 500 milyon TL tutarında rekor talep topladı.




 

Özel Bankalar Arasında Bugüne Kadar Ulaşılan En Yüksek Hacimli Satış Oldu

DenizBank, bugün 250 milyon TL olarak ihraç etmeyi planladığı Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu için iki katı oranında, 500 milyon TL tutarında rekor talep topladı.
DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tutar ve toplanan talep, ihraç edilen TLREF'e dayalı borçlanma araçları içinde özel bankalar arasında bugüne kadar ulaşılan en yüksek hacimli satış oldu.
6 ay vadeli ve 3 ayda bir değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 45 baz puan üzerinde gerçekleşti.




 

Portföy Yönetim Şirketlerinin de Tahmin Edilenin Çok Üstünde Talepte Bulunduğunu Belirtti

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, söz konusu satışın TL'ye olan dönüşü hızlandırdığını, nitelikli yatırımcılara ek olarak portföy yönetim şirketlerinin de tahmin edilenin çok üstünde talepte bulunduğunu belirtti.

Önenç, Borsa İstanbul'un kullanıma sunduğu Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ve endeksin, yatırımcılar tarafından çok ilgi gördüğünü ve daha yaygın bir kullanım alanı bulmaya başlayacağını kaydetti.
17 Haziran 2019'dan itibaren Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanan TTLREF; finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştu.


 
Editör: Ahmet Şen
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DenizBank Bono İhracına 500 Milyon TL İle Rekor Talep
DenizBank Bono İhracına 500 Milyon TL İle Rekor Talep
DenizBank, bugün 250 milyon TL olarak ihraç etmeyi planladığı Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu için iki katı oranında, 500 milyon TL tutarında rekor talep topladı.
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