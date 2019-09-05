Şanlıurfa’da 20 Afgan’ı Ülkeye Getiren 2 Kişi Tutuklandı

20 Afgan, Sınır Dışı Edilmek Üzere İlgili Birime Gönderildi

Şanlıurfa’da 20 Afgan’ı Ülkeye Getiren 2 Kişi TutuklandıŞanlıurfa’da, 20 Afgan uyruklu şahsı kaçak yollarla Türkiye’ye girişini sağlayan 3 organizatörden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 20 Afgan uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahısların yurt içindeki sevkıyatını sağlayan 3 organizatörde gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 2’si adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilirken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca suçta kullanılan 2 araca da el konuldu.20 Afgan, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.Editör: Ahmet Şen