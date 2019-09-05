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Bu haber 05 Eylül 2019 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da 20 Afgan’ı Ülkeye Getiren 2 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da, 20 Afgan uyruklu şahsı kaçak yollarla Türkiye’ye girişini sağlayan 3 organizatörden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da 20 Afgan’ı Ülkeye Getiren 2 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da 20 Afgan’ı Ülkeye Getiren 2 Kişi Tutuklandı




Şanlıurfa’da, 20 Afgan uyruklu şahsı kaçak yollarla Türkiye’ye girişini sağlayan 3 organizatörden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 

20 Afgan, Sınır Dışı Edilmek Üzere İlgili Birime Gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 20 Afgan uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahısların yurt içindeki sevkıyatını sağlayan 3 organizatörde gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 2’si adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilirken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca suçta kullanılan 2 araca da el konuldu.


20 Afgan, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.



Editör: Ahmet Şen
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