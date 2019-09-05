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Bu haber 05 Eylül 2019 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Suriyeli Aile Evini Kaçak Muayenehaneye, Babasının Evini de Ecza Deposuna Çevirmiş

Bir apartman dairesinde faaliyet gösterdikleri ruhsatsız muayenehanede yabancılara olumsuz koşullarda sağlık hizmeti sundukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

Suriyeli Aile Evini Kaçak Muayenehaneye, Babasının Evini de Ecza Deposuna Çevirmiş


Suriyeli Aile Evini Kaçak Muayenehaneye, Babasının Evini Ecza Deposuna Çevirmiş

Başkentte bir apartman dairesinde faaliyet gösterdikleri ruhsatsız muayenehanede yabancılara olumsuz koşullarda sağlık hizmeti sundukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.




 

Biri Kadın 3 Şüpheli Gözaltına Alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Emtia Büro Amirliği ile Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız muayenehane işletildiği bilgisi üzerine Bağlariçi Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek bölgede yaşayan Suriyelilere hizmet veren biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye uyruklu şüphelilerden Hasne Haşur, polislere ülkesinde doktor olduğunu ve evinde bulunan tıbbi cihazlar ile ilaçları kendisinin kullandığını iddia etti.



 

Polis Arama Yaparken Şüpheliler Türk Kahvesi İçti

İki dairede yapılan aramada, tıbbi cihazlar ve aralarında reçeteyle alınabilecek hapların da bulunduğu çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Suriyeli Aile Evini Kaçak Muayenehaneye, Babasının Evini de Ecza Deposuna Çevirmiş
Suriyeli Aile Evini Kaçak Muayenehaneye, Babasının Evini de Ecza Deposuna Çevirmiş
Bir apartman dairesinde faaliyet gösterdikleri ruhsatsız muayenehanede yabancılara olumsuz koşullarda sağlık hizmeti sundukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.
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