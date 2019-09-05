Suriyeli Aile Evini Kaçak Muayenehaneye, Babasının Evini de Ecza Deposuna Çevirmiş

Biri Kadın 3 Şüpheli Gözaltına Alındı.

Polis Arama Yaparken Şüpheliler Türk Kahvesi İçti

Suriyeli Aile Evini Kaçak Muayenehaneye, Babasının Evini Ecza Deposuna ÇevirmişBaşkentte bir apartman dairesinde faaliyet gösterdikleri ruhsatsız muayenehanede yabancılara olumsuz koşullarda sağlık hizmeti sundukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Emtia Büro Amirliği ile Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız muayenehane işletildiği bilgisi üzerine Bağlariçi Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek bölgede yaşayan Suriyelilere hizmet veren biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.Suriye uyruklu şüphelilerden Hasne Haşur, polislere ülkesinde doktor olduğunu ve evinde bulunan tıbbi cihazlar ile ilaçları kendisinin kullandığını iddia etti.İki dairede yapılan aramada, tıbbi cihazlar ve aralarında reçeteyle alınabilecek hapların da bulunduğu çok sayıda ilaç ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.Editör: Ahmet Şen