​Şanlıurfa’da Devrilen Minibüste 5 Kişi Yaralandı

Yaralılar, İhbar Üzerine Olay Yerine Giden 112 Acil Servis Ekiplerince Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı

Şanlıurfa’da Devrilen Minibüste 5 Kişi YaralandıŞanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun Koruklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cuma A. (47) idaresindeki 63 YN 475 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile Ayşe (16), Tufan (50), Emine (21) ve İbrahim A. (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen