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Bu haber 05 Eylül 2019 13:44:00 Tarihinde eklenmiştir.

1 Ay Önce Cezaevinden Çıkmıştı / Arkadaşı Tarafından Öldürüldü

Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden tahliye edilen Halil İbrahim Karakuzular, arkadaşı tarafından alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü. Karakuzular'ın cenazesi dualarla toprağa verildi.

1 Ay Önce Cezaevinden Çıkmıştı / Arkadaşı Tarafından Öldürüldü

1 Ay Önce Cezaevinden Çıkmıştı / Arkadaşı Tarafından Öldürüldü 



Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden tahliye edilen Halil İbrahim Karakuzular, arkadaşı tarafından alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü. Karakuzular'ın cenazesi dualarla toprağa verildi. 




 

Av Tüfeğinden Çıkan Saçmalara Hedef Olan Karakuzular'ın Yaklaşık 1 Ay Önce Cezaevinden Çıktığı Öğrenildi 

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi’nde dün akşam iki arkadaş arasında meydana gelen kavgada 46 yaşındaki Halil İbrahim Karakuzular, arkadaşı 36 yaşındaki Feti B.'nin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Karakuzular'ın yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Karakuzular'ın cenazesi bu sabah yapılan otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınan cenaze, Asri Mezarlık'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 

Öte yandan, olay yerinden kaçan Feti B., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Feti B.'nin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. 




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
1 Ay Önce Cezaevinden Çıkmıştı / Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
1 Ay Önce Cezaevinden Çıkmıştı / Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden tahliye edilen Halil İbrahim Karakuzular, arkadaşı tarafından alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü. Karakuzular'ın cenazesi dualarla toprağa verildi.
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