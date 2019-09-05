Haliliye Belediyesi’nden Anında Müdahale

Haliliye Belediyesi’nden Anında MüdahaleŞanlıurfa’ya bağlı Haliliye Belediyesi sınırları içeresinde yaşayan bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden belediyenin sokaklara koymuş olduğu çöp konteynerlerinin fotoğrafını çekerek Kurban bayramı’ndan bu yana temizlenmediği yazıyor:“Kurban Bayramından bu yana çöp kutuları temizlenmedi ve şimdi de kutular bu haldeler. Sokağa kesif bir koku hakim. İlgilenmeniz dileğiyle.. İpekyol Mahallesi 2361. Sokak.”Ve bu paylaşım üzerine Haliliye Belediyesi bakın nasıl ve ne zaman bir cevap yazıyor:“Değişim yapılmıştır. Daha dikkatli olunması konusunda sorumlu personelimize gerekli ikazlar yapılmıştır. Öneri istek ve şikayetlerinizi 444 22 63 numaralı beyaz masa birimimize iletebilirsiniz.”Editör: Ahmet Şen