Şanlıurfa’da Bir Seyyar Satıcı İntihar Girişiminde Bulundu

Olay Sarayönü Caddesinde Meydana Geldi

Ekipler İntihar Girişiminde Bulunan Şahısla Konuşarak İkna Etti

Şanlıurfa’da Bir Seyyar Satıcı İntihar Girişiminde BulunduŞanlıurfa'nın Sarayönü caddesi üzerine bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski ek binasında çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgilere göre olay Şanlıurfa’nın Sarayönü Caddesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi eski ek binasında meydana geldi. İddiaya göre bina önünde seyyar satıcılık yapan İsmail Ç. adlı bir kişi binanın yıkım kararı sonrası belediye ekipleri tarafından çıkarılmak istendi. Belediye ekiplerince verilen bu karara karşı çıkan İsmail Ç. Adlı kişi karara olan tepkisini göstermek için binanın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu.Olay yerinde olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan vatandaşı eylemden vazgeçirmek için kendisiyle konuşan ekipler, intihar girişiminde bulunan şahsı ikna ederek binadan indirmeyi başardı.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.Editör: Ahmet Şen