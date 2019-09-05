35 Yıldır Türk Bayrağını Köyünde Dalgalandırıyor

Ailesinin Seyit Kökenli Olduğunu İfade Eden Öztepe, "Alpaslan Rojhat Tarafından 1071’de Malazgirt'e Getirilmiş Ve Oradan da Ahlat'a Yerleştirildiler

Ben Kendim Korucu Değilim Ama Gönüllü Koruculuk Yaptım

35 Yıldır Türk Bayrağını Köyünde DalgalandırıyorSuüstü köyünde yaşayan 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe, 35 senedir tüm zorluklara rağmen evinin yanındaki tepede Türk bayrağını dalgalandırıyor.Yüksekova ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde eski muhtar olan 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe, tüm zorluklara karşı hiçbir zaman vazgeçmeden, bıkmadan 35 yıldır evinin yanında bulunan ve 'Zirve tepe' olarak adlandırılan yere tüm köyün çevresinden görülecek şekilde büyük Türk bayrağını dalgalandırıyor. 35 yıldır her sabah kalktığında bayrağın yerinde olup olmadığına baktığını söyleyen Öztepe, tüm zorluklara rağmen gece gündüz nöbet tutarak ömrü boyunca bayrağının hiçbir şekilde inmeyeceğini söyledi. Ailesinin Seyit kökenli olduğunu ifade eden Öztepe, "Alpaslan Rojhat tarafından 1071’de Malazgirt'e getirilmiş ve oradan da Ahlat'a yerleştirildiler.Ondan sonra atalarımın hepsi, ilim ve irfan okudukları için buralara halkı eğitmek, ilim vermek için bu bölgeye yerleştirilmişler. O tarihten bu tarihe kadar biz vatanımıza bağlıyız. Bayrak da bizim olduğu için bağlıyız. Bu bütün kulübelerde yeni korucu çıkmıştı ve kulübelerde bayrak dikiyorlardı. Ben kendim korucu değilim ama gönüllü koruculuk yaptım. Ve bu bayrak vatanın bayrağı, bizim bayrağımızdır. Bizim kanımızdan oluştuğu için bunu korumak mecburiyetindeyim. Herkes söz verdi korusun ama ben ebediyen söz verdim. Allah’ın izniyle biz bu bölgede ailem sağ kaldığı müddetçe bu bayrağı kimse elleyemez. Bu bayrak hiç kimsenin babasının malı değil. Türkiye Cumhuriyetinin vatanının malıdır, milletin malıdır. Bu Laz da olur, Kürt de olur, Çerkez de olur, Alevi de olur, Abaza da olur, Boşnak da olur ve Türkün kendisi de olur. Bu vatanda bölünme diye bir şey yoktur. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu ay yıldız bayrağın altında toplamışız ve ay yıldız bayrağı korumak zorundayız. Bu bayrak 1984 tarihinden bugüne kadar tam 35 senedir burada dikilidir. Allah’ın izniyle bu ebediyen devam edip gidecektir” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen