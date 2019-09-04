​Eyyüpoğlu, Pamuk Fiyatlarının Artışını Bakan Pakdemirli İle Görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, görüşme sonunda şu açıklamalarda bulundu;“Değerli Çiftçilerimiz pamuk fiyatlarının artırılması, pirim desteği oranın 1 lira 25 kuruş olması, pamuk ekim süresinin 4 yıla çıkarılması ve dönüm başına üretim ortalamasının 600 kg çıkarılması gibi konularla alakalı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile Ziraat Odaları Başkanları olarak görüşmemizi gerçekleştirdik. Sayın bakanımızla yaptığımız görüşme çiftçilerimiz açısından olum gerçekleşti. Çok kısa bir zamanda taleplerimizle ilgili olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Çiftçilerimiz müsterih olsun.Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile yaptımığımız görüşmeye pamuk ekiminin yapıldığı şehirlerin ziraat Odaları Başkanları ile birlikte TZOB Bölge Koordinasyon başkanımız sayın Cevat Delil de katıldı. Toplantıya katılarak çiftçimizin sorunları ilgilenen tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum.”Editör: Bahar Yüksel