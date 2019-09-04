-​Akçakale Belediyesinden Proje Atağı

Yalçınkaya’nın Proje Atağı Devam Ediyor

Mesai Mefhumu Gözetmeden Çalışıyorlar

-​Akçakale Belediyesinden Proje AtağıSuriye sınırındaki hareketliliğin merkezi konumunda bulunan ve sıcak gündemin devam ettiği Akçakale'de, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın proje ve yatırım kararlılığı devam ediyor. Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge ile birlikte Akçakale gümrük kapısının açılması için yoğun çaba harcayan Başkan Yalçınkaya bir yandan da proje ve yatırımların Akçakale'ye kazandırılması için yoğun bir mesai yapıyor. Bu kapsamda Akçakale'ye davet edilen Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mahmut Özbay ilçede incelemelerde bulundu. Prof.Dr. Özbay ziyaretiyle ilgili şunlar söyledi ; "Belediyelerin Atık Toplama Sistemi Optimizasyonunu önemsiyoruz. Bunun için Belediye sınırları içindeki çöp konteynerlerinin mevcut konumları belirlenmektedir. Belediyenin mevcut çöp toplama araç sayısı ve kapasiteleri, Araçların günlük veya aylık yakıt tüketimi, Günlük toplanan çöp miktarı, Şehir merkezinin atık deposuna uzaklığı, Çalşan personel sayısı, Aylık toplam giderler, Atık toplama araçlarının güzergahları gibi verileri geliştirdiğimizOPTİNOD prgramına yükleyip konteynerların yeni yerlerini, gerekli olan araç sayısını, çalışması gereken personel sayısını, yeni güzergahları ve toplam parasal gideri hesaplıyoruz. Sonuçta Belediyeye mevcut toplam harcamanın yüzde 13’ü ila 20’si kadar tasarruf sağlayabilmekteyiz. Proje konusunda geniş bir teknik ekiple Akçakale Belediyesine her türlü desteği vermeye hazırız"Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise göreve geldikleri günden beri mesai mefhumu gözetmeden geceli gündüzlü Akçakale'ye hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek; "Bir yandan Suriye sınırında sıcak hareketlilik yaşanırken diğer taraftan geleceğin Akçakale'sini planlama konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahmut Özbay Hocamızın şehir planlaması konusunda engin bir tecrübesi ve donanımlı bir ekibi bulunmaktadır. İnşaAllah yakın gelecekte Suriye'deki güvenli bölgenin tesis edilmesiyle birlikte bir taraftan sınır kapımızın açılması için gayret sarfedeceğiz bir taraftan da ilçemizin daha yaşanabilir, daha imarlı ve yeşil alanı bol bir ilçe olmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.Prof.Dr. Mahmut Özbay, Belediye ziyaretinden sonra Başkan Yardımcısı M.Şükrü Mısırlı ve Başkan Baş Danışmanı Mahmut Fatiştooğlu ile birlikte Akçakale'de incelemelerde bulundu.Editör: Bahar Yüksel