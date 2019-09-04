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Bu haber 04 Eylül 2019 19:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Kanada’ya Mülteci Alınacak Denildi, Şanlıurfa’daki Suriyeliler Valilik Binasına Akın Etti

Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden Suriyeli sığınmacıların Kanada’ya yerleştirecekleri haberini alan yüzlerce Suriyeli, başvuru yapmak için valilik binasına akın etti. Saatlerce sırada bekleyen Suriyeliler, haberin asılsız olduğunu öğrenince hayal kırıklığı yaşadı

​Kanada’ya Mülteci Alınacak Denildi, Şanlıurfa’daki Suriyeliler Valilik Binasına Akın Etti

Şanlıurfa’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sosyal medya hesapları üzerinden Kanada’ya Suriyeli mültecilerin alınacağı haberleri yayıldı. Haberi alan Suriyeliler, kayıtları yapıldığı iddia edilen Şanlıurfa Valiliği binasına akın etti. Sabah erken saatlerden itibaren valiliğe giden Suriyeliler, Kanada’ya mülteci alınacağı haberinin gerçeği yansıtmadığını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı. 



 

“Sosyal medyadan mültecilerle ilgili yapılan algılar asılsızdır” 

Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, “İlimizde ikamet eden, koruma statüsündeki Suriyelilerin üçüncü ülkeye yerleştirme süreci, genel müdürlüğümüzün koordinesinde, valilik bünyesinde oluşturulan komisyonların yapmış olduğu değerlendirme sonucu belli oluyor. İlk önce değerlendirme konumuz, özel ihtiyaç sahibi Suriyelilere yöneliktir. Biz yapmış olduğumuz bu tespitlerden sonra listeleri genel müdürümüze gönderiyoruz. Genel müdürlüğümüzün yapmış olduğu incelemeler sonucunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle koordineli olarak, ülkelerin belirlemiş olduğu kotalara göre yerleştirmeleri yapıyoruz. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların başvuruları yüksek olduğu için, diğer ülkelerin kotaları düşük olduğundan dolayı istediğimiz çalışmayı sağlayamıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımdan dolayı Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ilimizde ikamet eden Suriyeli misafirlerimizi Kanada ülkesine yerleştirdiğimizle ilgili yanlış bir bilgi paylaşılmış. Bu nedenle başvuru sayısı yüksek rakamlara ulaşmıştır” diye konuştu. 



Editör: Bahar Yüksel
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