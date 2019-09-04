​Şanlıurfa’da Üvey Oğlu Tarafından 4 Çocuğuyla Sokağa Atıldı

Eşi Vefat Eden Kadın 4 Çocuğuyla Sokağa Atıldı

- Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı- Okullar açılıyor, onlar sokakta yaşıyor13 yıl önce evlendiği ve ikinci eşi olduğu kocasının 1,5 yıl önce vefat etmesiyle üvey oğlu ve 4 çocuğu ile yaşamaya başlayan 45 yaşındaki Müyesser Korkmazoğlu, üvey oğlu tarafından 4 çocuğu ile sokağa atıldı. 1'i erkek 4 çocuğuyla 2 aydır sokakta yaşam mücadelesi veren Korkmazoğlu, çocuklarının güvende olacağı bir ev istiyor. Bir hafta önce mahalle sakinleri tarafından harabe durumda bulunan bir eve yerleştirilen anne ve çocukları, korku içerisinde yaşıyor. Evde yılan ve akreplerin bulunduğunu belirten anne, geceleri çocuklarının korkudan yatamadığını belirtti.Editör: Bahar Yüksel