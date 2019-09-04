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Bu haber 04 Eylül 2019 23:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​67 Yıl Hapis Cezası Bulunan Suç Örgütü Lideri Yakalandı

Suç örgütü kurmak, suç örgütü kapsamında suç işlemek ve örgütü yönetmek suçlarından aranan ve hakkında 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı operasyonla çatıda yakalandı.

​67 Yıl Hapis Cezası Bulunan Suç Örgütü Lideri Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesince "organize suç örgütü kurmak, yönetmek, yağma" suçlarından toplam 67 yıl kesinleşmiş ceza bulunan örgüt lideri Şahin Kavurmacı'nın (54) Çoğlaki Mahallesi 1214. Sokak'taki bir apartmanda kaldığını tespit etti. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda suç örgütü lideri Şahin Kavurmacı, 5 katlı apartmanın çatısında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. 




 

67 Yıl Hapis Yatacak

Hastanedeki işlemleri tamamlanan zanlı, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şahin Kavurmacı, suç örgütü kurmak, yönetmek ve suç örgütü kapsamında çeşitli olaylara karışmak, kişiyi hürriyetinden alıkoymak gibi suçlar nedeniyle aldığı 67 yıl hapis cezasını çekmesi için cezaevine teslim edildi.  




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​67 Yıl Hapis Cezası Bulunan Suç Örgütü Lideri Yakalandı
​67 Yıl Hapis Cezası Bulunan Suç Örgütü Lideri Yakalandı
Suç örgütü kurmak, suç örgütü kapsamında suç işlemek ve örgütü yönetmek suçlarından aranan ve hakkında 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı operasyonla çatıda yakalandı.
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