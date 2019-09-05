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Bu haber 05 Eylül 2019 03:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

Genel Müdür Bağış, İstifa Etti! İş Ahlakım, Anlayışım ve İlkelerime Ters

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti. Twitter hesabından istifasını açıklayan Bağış, "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Bağış, İstifa Etti! İş Ahlakım, Anlayışım ve İlkelerime Ters

- İETT Genel Müdürü İstifa Etti! İş Ahlakım, Anlayışım ve İlkelerim Gereği İftifa Ediyorum



 

Bağış, Haberi Sosyal Medyadan Duyurdu

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" açıklamasında bulundu. 
Bağış'ın istifa dilekçesinde ise "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildiği görüldü.  
 


 
Editör: Bahar Yüksel
 
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Genel Müdür Bağış, İstifa Etti! İş Ahlakım, Anlayışım ve İlkelerime Ters
Genel Müdür Bağış, İstifa Etti! İş Ahlakım, Anlayışım ve İlkelerime Ters
İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti. Twitter hesabından istifasını açıklayan Bağış, "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
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