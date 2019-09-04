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Bu haber 04 Eylül 2019 18:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Hayvanlara Bakmak için Evden Çıkan Baba, Oğlunu Öldürdü

Aralarında tartışma çıkan baba oğlun kavgası kanlı bitti.

​Hayvanlara Bakmak için Evden Çıkan Baba, Oğlunu Öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay Aydın’ın Hacıhamzalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 


 

Oğlunu Tüfekle Vurdu

Baba O.T ile oğlu İsa Terzi (25) hayvanlara bakmak için evlerinin yanındaki dama gitti. Baba oğul hayvan damında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba O.T tüfekle, oğlu İsa Terzi'yi vurdu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İsa Terzi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba O.T Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Hayvanlara Bakmak için Evden Çıkan Baba, Oğlunu Öldürdü
​Hayvanlara Bakmak için Evden Çıkan Baba, Oğlunu Öldürdü
Aralarında tartışma çıkan baba oğlun kavgası kanlı bitti.
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