​Şanlıurfa’daki Çete, Gençleri kandırıp 5 Milyonluk Vurgun Yaptı

5 milyon liralık vurgun yaptılar

100 bin lirayı kendi aralarında bölüşmüşler

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan çeteye yönelik çalışma başlatılmıştı. Çete üyesi 23 şüphelinin Şanlıurfa’da olduğunu tespit eden polis, düzenlendiği operasyonla şüphelileri gözaltına almıştı. Şüphelilerin tutuklanmasının ardından polis çetenin İstanbul ayağına yönelmiş, fiziki ve teknik takip başlatmıştı.Aylarca süren çalışmalar neticesinde polis, çetenin 4 üyesinin Arnavutköy’de olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden polis, şahısların ilçede 18 yaşını doldurmuş gençlere 2 bin lira karşılığında banka hesabı açtırdığını belirledi. Çetenin aynı yöntemle dolandırdıkları vatandaşları bu hesaplara para göndermeye yönlendirdiği ortaya çıktı. Çetenin toplamda 5 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi.Delillerin tamamlanmasının ardından harekete geçen polis, 4 şüpheliyi Arnavutköy’deki evlerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erman K. (21), Kadir B. (20), Gökhan K.(20) ve Engin K. (21) ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, çalışmalar sürdüğü esnada çete üyelerinin dolandırdığı 100 bin lirayı, Şanlıurfa’daki elebaşlarından gizli olarak kendi aralarında bölüştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Editör: Bahar Yüksel