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Bu haber 04 Eylül 2019 14:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’daki Çete, Gençleri kandırıp 5 Milyonluk Vurgun Yaptı

Şanlıurfa’da geçtiğimiz Mayıs ayında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtan 23 şüphelinin bulunduğu çetenin İstanbul ayağındaki 4 şüpheli de yakalandı. 5 milyon lira vurgun yapan dolandırıcıların gençlere banka hesabı açtırdıkları öğrenilirken, çaldıkları 100 bin lirayı kendi aralarında paylaştıkları anlar kameralara yansıdı.

​Şanlıurfa’daki Çete, Gençleri kandırıp 5 Milyonluk Vurgun Yaptı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan çeteye yönelik çalışma başlatılmıştı. Çete üyesi 23 şüphelinin Şanlıurfa’da olduğunu tespit eden polis, düzenlendiği operasyonla şüphelileri gözaltına almıştı. Şüphelilerin tutuklanmasının ardından polis çetenin İstanbul ayağına yönelmiş, fiziki ve teknik takip başlatmıştı. 



 

5 milyon liralık vurgun yaptılar 

Aylarca süren çalışmalar neticesinde polis, çetenin 4 üyesinin Arnavutköy’de olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden polis, şahısların ilçede 18 yaşını doldurmuş gençlere 2 bin lira karşılığında banka hesabı açtırdığını belirledi. Çetenin aynı yöntemle dolandırdıkları vatandaşları bu hesaplara para göndermeye yönlendirdiği ortaya çıktı. Çetenin toplamda 5 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi. 



 

100 bin lirayı kendi aralarında bölüşmüşler 

Delillerin tamamlanmasının ardından harekete geçen polis, 4 şüpheliyi Arnavutköy’deki evlerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erman K. (21), Kadir B. (20), Gökhan K.(20) ve Engin K. (21) ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öte yandan, çalışmalar sürdüğü esnada çete üyelerinin dolandırdığı 100 bin lirayı, Şanlıurfa’daki elebaşlarından gizli olarak kendi aralarında bölüştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 






Editör: Bahar Yüksel
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