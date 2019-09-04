​Şanlıurfa’da Tehlikeli Yolculuk!

- Kamyonetin arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yaklaşık 100 kilometre hızla ilerleyen kamyonetin arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkardı
Patenle Kamynetin Arkasına TutunduEdinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yaşandı. Yaklaşık 100 kilometre hızla seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden ismi öğrenilemeyen patenli genç trafiği tehlikeye attı. Gencin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Editör: Bahar Yüksel
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