​Şanlıurfa’da Tehlikeli Yolculuk!

Bu haber 04 Eylül 2019 12:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

Patenle Kamynetin Arkasına Tutundu

- Kamyonetin arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada- Yaklaşık 100 kilometre hızla ilerleyen kamyonetin arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkardıEdinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yaşandı. Yaklaşık 100 kilometre hızla seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden ismi öğrenilemeyen patenli genç trafiği tehlikeye attı. Gencin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Editör: Bahar Yüksel