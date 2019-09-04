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Bu haber 04 Eylül 2019 12:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Tehlikeli Yolculuk!

Şanlıurfa’da yaklaşık 100 kilometre hızla seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden patenli genç adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

​Şanlıurfa’da Tehlikeli Yolculuk!

- Kamyonetin arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada 
- Yaklaşık 100 kilometre hızla ilerleyen kamyonetin arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkardı 


 

Patenle Kamynetin Arkasına Tutundu

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yaşandı. Yaklaşık 100 kilometre hızla seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden ismi öğrenilemeyen patenli genç trafiği tehlikeye attı. Gencin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 



Editör: Bahar Yüksel
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