Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Eylül 2019 16:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj makinesine kaptırdı

Kabaağaç köyüne izne gelen sözleşmeli er Ramazan Demirci, mısır hasadında ailesine yardım ederken kolunu slaj makinesine kaptırarak yaralandı.

İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj makinesine kaptırdı

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Andırın ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde meydana geldi. 


 

Sözleşmeli Er Kolunu Makinaya Kaptırdı

Görev yaptığı Balıkesir ilinden izinli olarak memleketine gelen sözleşmeli er Ramazan Demirci tarlada ailesine yardım ederken kolunu slaj makinesine kaptırdı. Acı içinde yerde kalan Demirci’nin yardımına çevrede bulunanlar yetişti. Uzun süre sıkışan kolunu slaj makinesinden çıkarmaya çalışan Ramazan Demirci’nin kolu makineden çıkartıldı. Olay yerinde bulunan özel bir araçla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana iline sevk edildi. 





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Arı Kovanını Çalarken Canından Oldu
Arı Kovanını Çalarken Canından Oldu
İki arkadaşıyla birlikte arı kovanlarını çalmak istediği ileri sürülen genç, arı sokması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj makinesine kaptırdı
İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj makinesine kaptırdı
Kabaağaç köyüne izne gelen sözleşmeli er Ramazan Demirci, mısır hasadında ailesine yardım ederken kolunu slaj makinesine kaptırarak yaralandı.
​Sokakta İç Çamaşırıyla Dolaşarak Sosyal Deney Yapan Şahsa Linç!
​Sokakta İç Çamaşırıyla Dolaşarak Sosyal Deney Yapan Şahsa Linç!
Sosyal deney görüntüsü çekmek için iç çamaşırıyla sokakta dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Sosyal deney için ahlaksız davranışta bulunan şahsı polis gözaltına alırken giyinmesi için de mağazadan kıyafet aldı.
​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti
​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti
Bir vatandaş, 400 kilogram altın iddiası üzerine evinin yanı başında resmi kazı yaptırdı.
​Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi
​Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi
Gemlik’te dünyanın en büyük zeytin tabağı rekoru kırıldı.
​Kuran Kursunda 20 Çocuğa Cinsel İstismar! Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince Aç Bıraktı
​Kuran Kursunda 20 Çocuğa Cinsel İstismar! Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince Aç Bıraktı
Fıkıh-Der isimli ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, kurs hocaları Ömer Işıktekin, Hacı Serkan Bektaş ile Tarık Bektaş kursta yatılı olarak kalan en az 20 kurs öğrencisi çocuğa istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandı.
​Türkiye’nin 93 Yıllık Köklü Firması Almanlara Satılıyor
​Türkiye’nin 93 Yıllık Köklü Firması Almanlara Satılıyor
Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.
​Saymaz’a Bir Destek de Kamalak’tan Geldi: Şehvetiye Tarikatı İslam’a Hizmettir
​Saymaz’a Bir Destek de Kamalak’tan Geldi: Şehvetiye Tarikatı İslam’a Hizmettir
Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Gazeteci İsmail Saymaz’ın “Şehvetiye Tarikatı” adlı kitabından dolayı Saymaz’ı arayarak tebrik etti. Kamalak kitabın İslam’a hizmet ettiğini söyledi.
​Soylu, Kürtler 10-15 Çocuk Yapıyorlardı, Şehir Yaşantısı Onları Da 2-3 Çocuğa Düşürecek
​Soylu, Kürtler 10-15 Çocuk Yapıyorlardı, Şehir Yaşantısı Onları Da 2-3 Çocuğa Düşürecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınması ve yerlerine kayyım atanmasına ilişkin, "Karar siyasi değildir, hukuk çerçevesinde bir idari karardır" dedi.
​Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı
​Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı
1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı.
​İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Eylül Ayında Zorunlu Hale Geliyor
​İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Eylül Ayında Zorunlu Hale Geliyor
İkinci el araç alacak vatandaşlar, daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken Eylül ayından itibaren aracı alır almaz sigorta yaptırmak zorunda kalacak.
​Erdoğan’dan Esnafa 100 Bin TL Kredi
​Erdoğan’dan Esnafa 100 Bin TL Kredi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa 100 bin TL kredi desteği verilmesine yönelik talimat verdi.
Arı Kovanını Çalarken Canından Oldu
Arı Kovanını Çalarken Canından Oldu
​Şanlıurfa’da Üvey Oğlu Tarafından 4 Çocuğuyla Sokağa Atıldı
​Şanlıurfa’da Üvey Oğlu Tarafından 4 Çocuğuyla Sokağa Atıldı
​Şanlıurfa’da Kaza! Minibüs Şarampole Devrildi, 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kaza! Minibüs Şarampole Devrildi, 2 Yaralı
​Şanlıurfa’daki Çete, Gençleri kandırıp 5 Milyonluk Vurgun Yaptı
​Şanlıurfa’daki Çete, Gençleri kandırıp 5 Milyonluk Vurgun Yaptı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:26
Güneş
05:51
Öğle
12:31
İkindi
16:06
Akşam
19:00
Yatsı
20:17
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿