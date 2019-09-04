-​Barışmak İçin Gittiği Fırında Canından Oldu! 1 Ölü, 4 Ağır Yaralı

Eskiden Çalıştığı Fırın Sahipleriyle Tartıştı

20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, 4 Kişinin Durumu Ağır

-​Barışmak İçin Gittiği Fırında Canından Oldu! 1 Ölü, 4 Ağır YaralıEdinilen bilgilere göre; olay Erzurum’un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesinde gece saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre eskiden çalıştığı fırın sahipleri ile tartışan şahıs karşı tarafın barışma talebi üzerine yanına aldığı üç arkadaşıyla birlikte fırın sahiplerinin evinin önüne gitti. İki grup arasında çıkan tartışma sonrası silahlar çekildi. Yaşanan arbedede ekmek fırınının sahipleri gelen 4 arkadaşı ve yoldan geçen bir vatandaşı ağır şekilde yaraladı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıların üçünü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken 2’sini ise Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki M.E.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 4 yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken mahallede geniş çaplı önlem aldı.Editör: Bahar Yüksel