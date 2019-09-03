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Bu haber 03 Eylül 2019 20:17:41 Tarihinde eklenmiştir.

Çamura Yatmakla Büyükşehir Belediyesi Yönetilmez

Geçtiğimiz haftalarda Ahmet Yesevi Mahallesi’ni günlerce sussuz bırakan ŞUSKİ’nin gücü ancak Urfalı’ya yetiyor; hiç acımadan gidip hasta, yaşlı, kadın, dul, yetim demeden vatandaşın suyunu kesiyor.DEDAŞ’a borcunu ödemeyen ŞUSKİ adeta sokak kabadayılığı yapıyor!

Çamura Yatmakla Büyükşehir Belediyesi Yönetilmez

Çamura Yatmakla Büyükşehir Belediyesi Yönetilmez





 

ŞUSKİ Urfa’yı Karanlıkta Bırakacak




Böyle bir vizyonsuzluk ve mahalle kabadayılığı ile şehir idare edilir mi?

Geçtiğimiz haftalarda Ahmet Yesevi Mahallesi’ni günlerce sussuz bırakan ŞUSKİ’nin gücü ancak Urfalı’ya yetiyor; hiç acımadan gidip hasta, yaşlı, kadın, dul, yetim demeden vatandaşın suyunu kesiyor.

DEDAŞ’a borcunu ödemeyen ŞUSKİ adeta sokak kabadayılığı yapıyor!

 Başka şehirler güneş enerjisi ile içme sularını temin ederken ŞUSKİ; plansız, programsız bir şekilde elektriği israf ediyor ve bu beceriksizliğinin; müsrifliğinin faturasını Urfalı’lara kesiyor; onlara mal ederek borç yükü olarak bindiriyor.




 

Büyükşehir Belediyesi Böyle Yönetilmez 





ŞUSKİ Dedaş’a borcunu ödemiyor; Dedaş haklı olarak ŞUSKİ’nin enerjisini kesiyor.  ŞUSKİ sanki haklıymış gibi tüm iş makinalarını Dedaş’ın önüne göndererek sözde arıza çalışması adı altında kurumun etrafını ablukaya alıyor.






Daha önce de Eyyubiye Belediyesi ile aynı sorunu yaşayan DEDAŞ binasına Eyyubiye belediyesi kaçak yapı ekiplerini göndererek binayı kaçak yapı diye mühürlemişlerdi.

Şimdi Dedaş da buna misilleme olarak kent'in enerjisini keserse Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül; Urfa'ya bunun açıklamasını nasıl yapacak.







Editör: Ahmet Şen
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Çamura Yatmakla Büyükşehir Belediyesi Yönetilmez
Çamura Yatmakla Büyükşehir Belediyesi Yönetilmez
Geçtiğimiz haftalarda Ahmet Yesevi Mahallesi’ni günlerce sussuz bırakan ŞUSKİ’nin gücü ancak Urfalı’ya yetiyor; hiç acımadan gidip hasta, yaşlı, kadın, dul, yetim demeden vatandaşın suyunu kesiyor.DEDAŞ’a borcunu ödemeyen ŞUSKİ adeta sokak kabadayılığı yapıyor!
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