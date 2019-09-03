Urfaspor Kapandı Zeynel Abidin Beyazgül TFF Başkanı'nı Ziyaret Etti

Beyazgül’ün Türkiye Futbol Federasyonu’nda Ne İşi Var.

Bu Haberi Neden Böyle Yorumladığımızın Açıklamasını da Yine Biz Yapalım:

Zeynel Abidin Beyazgül ve Metin Baydilli'den Özdemir'e ziyaretŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.TFF'nin Riva'daki idare merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez de yer aldı.Bu ziyaretin ardından kafalarda şu soru işaretleri belirdi:Zeynel Abidin Beyazgül mü TFF Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti yoksa Urfa'da büyük yatırımları olan Nihat Özdemir mi kendini ziyaret ettirdi?Veya Şanlıurfaspor’un ipini çekip öldüren Beyazgül; yanına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’yi de alarak kafasındaki Karaköprüspor projesiyle birlikte Nihat Özdemir’den icazet almaya mı gitti?Nihat Özdemir Karaköprüspor’a yardım etmek sözü vererek daha önce de olduğu gibi hangi mera alanlarını çimento fabrikasına katacak?Elbette bir belediye başkanı istediği yeri ziyarete gidebilir ancak soru şu; İçişleri Bakanlığı; Belediyeler Birliği ya da herhangi bir projeyle herhangi bir bakanlığa gitse Urfa için bir yatırım peşinde olduğunu anlayacağız ancak Urfaspor malum sıkıntılar içeresindeyken Urfaspor için gitmediği aşikar. Bunun açıklması futbol yorumlarıyla değil, Urfa'da büyük yatırımları olan Nihat Özdemir’in hangi çıkar ve istekleri için, neler konuşuldu, ne sözler verildi; Urfa'nın nereleri peşkeş çekildi bağlamında cümleler ile anlatabilir.

Neden mi?



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nı ziyarete gidenler kendi kentinin takımının formasını hediye eder; bu ziyarette ise tam tersi gerçekleşti; TFF Başkanı Nihat Özdemir Zeynel Abidin Beyazgül’e Millî Takım formasını hem de adını yazdırarak hediye ediyor.Bu resim zaten her şeyi çok iyi anlatıyor.Editör: Ahmet Şen