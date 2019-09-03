Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Eylül 2019 16:35:17 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Dicle Elektrik Ekibine Yapılan Saldırıda 1 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafoya jandarma ekiplerinin nezaretiyle el koymaya giden Dicle Elektrik Dağıtım ekibi, trafo sahiplerinin saldırısına uğradı.

Şanlıurfa’da Dicle Elektrik Ekibine Yapılan Saldırıda 1 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa’da Dicle Elektrik Ekibine Yapılan Saldırıda 1 Kişi Yaralandı



Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafoya jandarma ekiplerinin nezaretiyle el koymaya giden Dicle Elektrik Dağıtım ekibi, trafo sahiplerinin saldırısına uğradı. Saldırıda bir mühendis yaralanırken, şirkete ait araçlar hasar gördü. 

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü enerji kayıpları birimi tarafından yapılan saha çalışması sırasında Viranşehir ilçesine bağlı Çokran Mahallesi’nde tarımsal sulamada kullanılan kaçak bir trafo belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından durum Cumhuriyet Savcılığı’na bildirildi. Savcılık da kayıt dışı elektrik trafosu ile ilgili el koyma kararı verdi. Bunun üzerine Dicle Elektrik ekipleri savcılığın kararı doğrultusunda bugün, kaçak kullanılan trafoya el koymak üzere jandarma eşliğinde Çokaran Mahallesine gitti. 




 

Yapılan Saldırıda Bir Mühendis Yaralandı 



Trafo sahipleri olduğu öğrenilen bir grup, mahalleye gelen Dicle Elektrik ekibini, jandarmaya rağmen buraya yaklaştırmak istemedi. Gerek Dicle Elektrik ekibindeki görevlilerin, gerekse jandarmanın diyalog çabaları sonuç vermeyince, gruptaki bazı kişiler, Dicle Elektrik’e ait araçları taşlayarak, ekipte bulunan görevlilere saldırmaya başladı. Saldırı sırasında bir elektrik mühendisi yaralanırken, şirkete ait araçların camları kırıldı, araçlar atılan taşlarla ve tekmeleme sonunda hasar gördü. 




 

Trafo Ve Panoya El Konuldu 



Jandarmanın müdahalesi ile saldırgan grubun buradan uzaklaştırılmasının ardından kaçak trafo, pano ve diğer malzemelere el konuldu. Saldırıda yaralanan elektrik mühendisi tedavi altına alınırken, saldırganlardan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Şanlıurfa’da Damdan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da Damdan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki katlı evinin damından dengesini kaybedip zemine düşen adam hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da Dicle Elektrik Ekibine Yapılan Saldırıda 1 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’da Dicle Elektrik Ekibine Yapılan Saldırıda 1 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafoya jandarma ekiplerinin nezaretiyle el koymaya giden Dicle Elektrik Dağıtım ekibi, trafo sahiplerinin saldırısına uğradı.
Şanlıurfa’da Feci Kaza / Üzerinden Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü
Şanlıurfa’da Feci Kaza / Üzerinden Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde ailesiyle birlikte üzüm hasadına giden 12 yaşındaki kız çocuğu, üzerinden düştüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da Belediye Döküyor Halk Söküyor
Şanlıurfa'da Belediye Döküyor Halk Söküyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Karaköprü Belediyesi’nin çiçek ekmek için yolun ortasına döktüğü toprağı bazı vatandaşlar tarafından gün ortasında hiç sıkılmadan, çekinmeden götürüldüğü görüntülendi.
​18 Yaşındaki Gence Sokak Ortasında Kurşun Yağmuru
​18 Yaşındaki Gence Sokak Ortasında Kurşun Yağmuru
Aralarında husumet olduğu kişiler arasında çıkan olayda 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Sokak üzerinde bulunan bir eve isabet eden kurşundan da bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
​Polisi Arayıp, Karımı Öldürdüm Gelin Beni Alın dedi
​Polisi Arayıp, Karımı Öldürdüm Gelin Beni Alın dedi
Karısını boğup bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak teslim oldu.
​Tartıştığı Babasını Keserle Öldürdü
​Tartıştığı Babasını Keserle Öldürdü
Babasını keser ve bıçak darbeleriyle öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Yolda Arkadaşıyla Yürüyen 15 Yaşındaki Kuzenini Öldürdü
​Yolda Arkadaşıyla Yürüyen 15 Yaşındaki Kuzenini Öldürdü
22 yaşındaki alkollü sürücü, yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan olay sonrası her iki aile de yıkılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Iraklı Vatandaşı Türkiye'de 13 Bin TL Dolandırdılar
Iraklı Vatandaşı Türkiye'de 13 Bin TL Dolandırdılar
Kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu bir kişiyi kendini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak verdiği hesaba 13 bin 270 lira para yatırıp telefon numaralarına da 100 liralık kontör yükletip dolandırdı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşandı.
Yatılı Kur’an Kursu’nda İstismara Maruz Kalan Öğrenciler Konuştu
Yatılı Kur’an Kursu’nda İstismara Maruz Kalan Öğrenciler Konuştu
Ümraniye’de Fıkıh-Der isimli derneğin bünyesinde faaliyet gösteren ruhsatsız yatılı Kuran kursunda çok sayıda çocuğun istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından mağdur çocuklar ve aileleri konuştu.
Kaybolan 6 Kişi Bulundu
Kaybolan 6 Kişi Bulundu
Aralarında 12 yaşında çocuğunda bulunduğu 6 kişilik grubun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi
İnanılmaz Ölüm! Anten Kablosuyla Çatıdan Sarktı
İnanılmaz Ölüm! Anten Kablosuyla Çatıdan Sarktı
3. kattaki dairesine anten kablosuyla çatıdan sarkarak evine pencereden girmek isteyen genç, kablonun kopması sonucu sert zemine düştü. Ağır yaralanan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka İşlerle Meşgul Olursan Pejmürde Ederiz
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka İşlerle Meşgul Olursan Pejmürde Ederiz
Şanlıurfa’da Feci Kaza / Üzerinden Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü
Şanlıurfa’da Feci Kaza / Üzerinden Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü
Şanlıurfa'da Belediye Döküyor Halk Söküyor
Şanlıurfa'da Belediye Döküyor Halk Söküyor
Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı
Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:25
Güneş
05:50
Öğle
12:32
İkindi
16:07
Akşam
19:01
Yatsı
20:19
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿