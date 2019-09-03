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Bu haber 03 Eylül 2019 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Feci Kaza / Üzerinden Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde ailesiyle birlikte üzüm hasadına giden 12 yaşındaki kız çocuğu, üzerinden düştüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da Feci Kaza / Üzerinden Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü

Şanlıurfa’da Feci Kaza / Üzerinden Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü



Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde ailesiyle birlikte üzüm hasadına giden 12 yaşındaki kız çocuğu, üzerinden düştüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. 


 

Doktorların Müdahalesine Rağmen Kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı kırsal İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hacire Aslan (12), ailesiyle birlikte üzüm hasadı için traktöre binerek tarlaya gitti. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, iddiaya göre traktör üzerinde dengesini kaybederek düşen Aslan’ın üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Aslan’ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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Şanlıurfa’da Feci Kaza / Üzerinden Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde ailesiyle birlikte üzüm hasadına giden 12 yaşındaki kız çocuğu, üzerinden düştüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
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