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Bu haber 03 Eylül 2019 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Belediye Döküyor Halk Söküyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Karaköprü Belediyesi’nin çiçek ekmek için yolun ortasına döktüğü toprağı bazı vatandaşlar tarafından gün ortasında hiç sıkılmadan, çekinmeden götürüldüğü görüntülendi.

Şanlıurfa'da Belediye Döküyor Halk Söküyor

Belediye Döküyor Halk Söküyor
 
 
 
 

 

Gayrımenkul da Artık Naklediliyor

Toprak deyince aklımıza arazi geliyor ve bilindiği gibi arazi de gayrımenkul / taşınmaz sınıfına giriyor. Tarih boyunca araziler ya satılmış ya da gasp edilmiştir. Taşınmaz cinsine dahil olduğu için günümüze kadar hiçbir arazinin çalındığı duyulmamıştır. Ancak bir izleyicimizin haberine göre artık bu da mümkün hale gelmiştir.
 
 
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Karaköprü Belediyesi’nin çiçek ekmek için yolun ortasına döktüğü toprağı bazı vatandaşlar tarafından gün ortasında hiç sıkılmadan, çekinmeden götürüldüğü görüntülendi.
 




 

Hırsızlığın Gecesi Gündüzü Yoktur

Demek ki toprak da artık çalınabiliyor. Herhangi biri; başkasına ait bir eşyayı sahibinden izin almadan ait olduğu yerden alıp başka bir yere intikal ettirir ve kendi kullanımına sunar ya da zımmetine geçirirse buna hırsızlık diyoruz. Hele bu devlete ya da kamuya ait bir eşya ise hırsızlığın yüz kızartıcı derecesi daha da artmış olur. Bu eylem ster gün ortasında başkasının gözleri önünde hiç çekinmeden yapılmış olsun isterse gece karanlığında kimsenin görmediği bir zamanda gerçekleşmiş olsun fark etmez.
 
 
 
 

Otopark Hırsızlığını Duyduk Toprak Hırsızlığını Hiç Duymamıştık

Belediyeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden mahalle sakinleri; belediyenin bu tür olayların yaşanmaması için bir görevli tahsis etmelerini talep ederken saksı için belediyenin dökmüş olduğu toprağı çalan hırsızlar hakkında da hayretlerini dile getirip "otopark hırsızlığını duymuştuk toprak hırsızlığını hiç duymamış ve görmemiştik" diyerek olaya tepki gösterdiler.
 
 

Faillerin Derhal Cezalandırılmasını İstiyoruz

Olayı görüntüleyen mahalle sakinleri kanalımızı arayarak "faillerin derhal cezalandırılmasını istiyoruz!" dedi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi; Çardaklı Kaya Bulvarı yoluna belediyenin çiçek ya da ağaç ekmek için döktüğü toprağı gün ortasında, halkın gözü önünde kendi malı imiş gibi götürmek de yeni bir hırsızlık modeli olup yetkililerin olaya derhal el koymasını ve emsal teşkil etmemesi adına faillerin cezalandırılmasını arz ediyoruz.





​Editör: Ahmet Şen
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