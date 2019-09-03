Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Eylül 2019 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısının değişmesinin ekonomiyi de olumlu etkileyeceğini ifade ederek, 'HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer' dedi.

Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı

Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı




 

HSK Bugün Değişsin Dolar 2 Lira Düşer

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısının değişmesinin ekonomiyi de olumlu etkileyeceğini ifade ederek, 'HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer' dedi.




 

HSK’nın Yapısını da Hadi Gelin Değiştirelim

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Meclis Bahçesi’nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda bir grup gazeteciyle sohbet etti. Feyzioğlu, sorular üzerine Adli Yıl Açılış Töreni’nde gündeme getirdiği HSK’nın yapısının Meclis’te uzlaşma ile yeniden düzenlenmesi önerisini anlattı.

Ekim’de yeni yasama yılının başlamasıyla Meclis gündemine yargı paketlerinin geleceğini ifade eden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “HSK’nın yapısını da hadi gelin değiştirelim” dedi. Bu konudaki önerilerinin de çok net olduğunu kaydeden Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Hiç denenmemiş bir şey söylüyorum. HSK üyelerinin yarısını 3/5 uzlaşma zorunluğu getirerek Meclis’e verin. Kalan yarısını da Yargıtay ve Danıştay genel kurullarına verin. Sistemi getirin. Ama bu sistem bir şeyi önlemeyecek, hakim keyfiliğini. Biz sanıyoruz ki hakime bağımsızlığı anayasal güvence altına verdiğimizde her şey çözülüyor. Hayır denetimini getirmezsen bu defa da hakim keyfiliği başlıyor. Bunu da önlememiz lazım. Bunu önleyecek çareyi de yine içine yerleştirelim otokontrol sistemiyle. Benim bu sistemi işletecek insana ihtiyacım var değil mi? Bunun yolu 70 baraj, üstüne 2 yıl adaylık, üstüne sınav, üstüne 2 yıl hakim yardımcılığı, hakim yardımcılığını bitirene hakim olmak için sınav, etti mi sana 5 yıl kıdemli adam. 4 sınavdan geçti mi geçti… “




 

Bizim Önerimiz Çok Açık. Yargıtay Başkanı, Hakimler Kurulu Başkanı Olsun, Yargıtay Başsavcısı da Savcılar Kurulu Başkanı Olsun

Metin Feyzioğlu, bir soru üzerine de HSY’da Adalet Bakanı ile yardımcısının olmaması gerektiğini ifade ederek, “Bizim önerimiz çok açık. Yargıtay Başkanı, Hakimler Kurulu Başkanı olsun, Yargıtay Başsavcısı da Savcılar Kurulu Başkanı olsun” dedi.

Yapıcı bir öneri ortaya koyduklarını HSK konusunda bir anayasa değişikliğini de olasılık dahilinde gördüklerini kaydeden Feyzioğlu, “Ben şunu söyleyeyim HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer. Yabancı yatırımcıya nasıl güzel bir mesaj verirsiniz. ‘HSK'nın yapısını değiştiriyoruz’ cümlesi bile yeter. O kadar etkili olur ki, ama bir adım atalım” diye konuştu.

Yeni yasama yılında gündeme gelecek olan ilk yargı paketinde HSK değişikliğinin girmesini kendilerinin de istemeyeceğini belirten Feyzioğlu, “Bu paketin içine girsin denirse bu paket ölür. Ama bu paket istediğimiz gibi Temmuz ayında hazırlandığı gibi çıkarsa gazeteciler temyize gider, avukatlar temyize gidebilir hale gelir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni’nde “Önümüzdeki dönemde ilk çözmemiz gereken meselelerden birinin, barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi olduğuna da inanıyorum” dedi. TBB Başkanı Feyzioğlu, bu açıklamaya ilişkin soru üzerine de bunun yeni bir açıklama olduğunu, bakanlık bünyesinde bu konuda bir hazırlığın olmadığını bildiğini, kendilerinin de henüz konuyu ele alıp bir görüş oluşturmadıklarını söyledi.





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka İşlerle Meşgul Olursan Pejmürde Ederiz
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka İşlerle Meşgul Olursan Pejmürde Ederiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu’nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla ile bir araya gelmesini eleştirerek, “Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz
Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı
Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısının değişmesinin ekonomiyi de olumlu etkileyeceğini ifade ederek, 'HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu ve Yavaş’a Sert Tepki:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu ve Yavaş’a Sert Tepki:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu ve Yavaş’a sert tepki: İstanbul’u Sel Götürüyor, Başkan Ortada Yok. Ankara’da Kimsesiz Çocuklar Sokağa Atılıyor, Başkandan Ses Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzularımızı Kurtlara Kaptırtmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzularımızı Kurtlara Kaptırtmayacağız
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Verilen Resepsiyonda İş, Siyaset, Spor, Sanat Dünyasından Temsilcilerle Bir Araya Geldi
Bu Türk Bayrağına 36 Bin 647 Şehidimizin İsmi Yazıldı
Bu Türk Bayrağına 36 Bin 647 Şehidimizin İsmi Yazıldı
​6 aylık çalışmayla hazırlanan Türk bayrağına, çoğu Çanakkale şehidi olan 36 bin 647 şehidin ismi yazıldı
Biz Basını Daha Özgür, Daha Çoğulcu Bir Türkiye Arzuluyoruz / CB Erdoğan
Biz Basını Daha Özgür, Daha Çoğulcu Bir Türkiye Arzuluyoruz / CB Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo-TV gazetecileri ödüllerinde konuştu.
MHP'den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a: Kral ve Kraliçe'nin Adamlarının Bu Ülkede Siyaseten Alabilecekleri Mesafe Yok
MHP'den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a: Kral ve Kraliçe'nin Adamlarının Bu Ülkede Siyaseten Alabilecekleri Mesafe Yok
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ahmet Davutoğlu'nun tartışma yaratan sözlerini de eleştirerek, "MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir" ifadelerini kullandı
Veterineri Tıp Fakültesine Başhekim Yaptılar!
Veterineri Tıp Fakültesine Başhekim Yaptılar!
Veterinerlik Fakültesi mezunu veteriner hekim Muhammet Bora Uzuner’in başhekim vekili olarak atandığını ortaya çıkardı.
Erdoğan’dan AK Parti’ye ‘Davutoğlu-Babacan Talimatı’: Selam Verenleri Bile Uzak Tutun
Erdoğan’dan AK Parti’ye ‘Davutoğlu-Babacan Talimatı’: Selam Verenleri Bile Uzak Tutun
Erdoğan’dan AK Parti’ye ‘Davutoğlu-Babacan Talimatı’: Selam Verenleri Bile Uzak Tutun
Türkiye, Tarım Alanında Avrupa’nın Birinci Ülkesi
Türkiye, Tarım Alanında Avrupa’nın Birinci Ülkesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye, tarım alanında Avrupa’nın birinci ülkesi. GSYH’deki tarımsal büyümede Avrupa’da birinci ve dünyada yedinciyiz” dedi.
Deniz Baykal: Yeniden Siyaset Yaparsam Rahatlarım
Deniz Baykal: Yeniden Siyaset Yaparsam Rahatlarım
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kırsal Bölgelere 22 Milyon Euroluk Destek
Kırsal Bölgelere 22 Milyon Euroluk Destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Leader programı ile 2023 yılına kadar yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon euro destek verilmesi hedeflenmektedir. Böylece kırsalın ihtiyaçlarını kırsaldakiler belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeler desteklenmiş olacaktır” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka İşlerle Meşgul Olursan Pejmürde Ederiz
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka İşlerle Meşgul Olursan Pejmürde Ederiz
Şanlıurfa’da Feci Kaza / Üzerinden Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü
Şanlıurfa’da Feci Kaza / Üzerinden Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü
Şanlıurfa'da Belediye Döküyor Halk Söküyor
Şanlıurfa'da Belediye Döküyor Halk Söküyor
Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı
Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:25
Güneş
05:50
Öğle
12:32
İkindi
16:07
Akşam
19:01
Yatsı
20:19
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿