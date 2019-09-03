Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Eylül 2019 11:09:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş Ürünlere Yeni Etiket Yapıştırıp Satışa Sunuyorlar!

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi okul çevrelerinde yer alan bakkal ve büfe tarzı işletmelere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş toplamda 6 bin 423 paket şekerleme, gofret, bisküvi ve çikolataya el konuldu.

​Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş Ürünlere Yeni Etiket Yapıştırıp Satışa Sunuyorlar!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezindeki denetimlerinde bu kez çocukların rağbet ettiği ürünlere yönelik uygulama başlattı. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün 'İnsan sağlığını tehlikeye atacak tüm uygulamaların önüne geçilsin' talimatını verdiği zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul çevrelerindeki bakkal ve büfe tarzı işletmeleri denetleyerek, olası itirazlara karşı yaka kamerası kullanarak yaşananları an be an görüntüledi. 



 

6 bin 423 paket ürün ele geçirildi 

Zabıta karakolunda denetim ile ilgili brifing aldıktan sonra uygulamaya çıkan ekipler, akşam saatlerine kadar şehrin birçok farklı noktasına ulaştı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş toplam 6 bin 423 paket bisküvi, çikolata, şekerleme, çiklet ve gofrete el konuldu. İlçe belediyeleri ile koordineli olarak gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere kayda alınırken, satışı yapan iş yeri ve toptancılara da yasal çerçeve dahilinde cezalar kesildi. 



 

6 yıl öncesi ürünler ikinci bir etiketle yeni imal edilmiş gibi gösterilmiş 

Denetimlerde bazı ürünlerin 6 yıl öncesi üretildiği ortaya çıktı. İnsan sağlığını ön planda tutan zabıtanın sıkı incelemesi sonucu birçok ürüne ikinci etiket yapıştırılarak ürünün yeni imal edilmiş gibi gösterildiği belirlendi. İkinci etiketi kaldırarak altındaki asıl ürün kodlamasına bakan zabıta, iş yerlerine ve toptancılara yasal işlemin yanı sıra sözlü uyarıda da bulunarak insan sağlığını tehdit edecek yaklaşımlardan vazgeçilmesini istedi. 




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa Valisi Yüzlerce Vatandaşı Makamında Ağırladı
Şanlıurfa Valisi Yüzlerce Vatandaşı Makamında Ağırladı
​ Şanlıurfa’da göreve başladığı 2017 yılından itibaren izin kullanmayan Vali Abdullah erin, ağustos ayında da yüzlerce vatandaşla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
YPG’li Teröristler Şanlıurfa Sınırda Görüntülendi
YPG’li Teröristler Şanlıurfa Sınırda Görüntülendi
Türkiye ile ABD'nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları devam ederken, YPG'li silahlı teröristler Türkiye sınırında görüntülendi.
​Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş Ürünlere Yeni Etiket Yapıştırıp Satışa Sunuyorlar!
​Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş Ürünlere Yeni Etiket Yapıştırıp Satışa Sunuyorlar!
Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi okul çevrelerinde yer alan bakkal ve büfe tarzı işletmelere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş toplamda 6 bin 423 paket şekerleme, gofret, bisküvi ve çikolataya el konuldu.
​Şanlıurfa’da Sahte Bahis Çetesi Çökertildi! 48 Gözaltı
​Şanlıurfa’da Sahte Bahis Çetesi Çökertildi! 48 Gözaltı
8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 43 kişi gözaltına alındı.16 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Öte yandan, çete liderlerinin tosuncuk Mehmet Aydın gibi lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlendi.
Şanlıurfa'ya Gelen Turist Görmeden Dönüyor! ​Göbeklitepe Giriş Ücretine Zam!
Şanlıurfa'ya Gelen Turist Görmeden Dönüyor! ​Göbeklitepe Giriş Ücretine Zam!
Dünyanın en eski tapınak merkezi olarak nitelendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin 20 lira olan giriş ücreti 36 liraya yükseltildi. Ören yerini tanıtacak rehber olmaması da ziyaretçilerin tepkisine yol açıyor.
​Çevik kuvvet köprülü kavşağında asfaltlama çalışmaları başladı
​Çevik kuvvet köprülü kavşağında asfaltlama çalışmaları başladı
Şanlıurfa'da çevik kuvvet köprülüğü kavşağında asfalt çalışmalarına başlandı.
​Şanlıurfa’da Satışa Hazırlamışlardı! Yakalandılar
​Şanlıurfa’da Satışa Hazırlamışlardı! Yakalandılar
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 511 kök Hint keneviri ile satışa hazır 7 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Şanlıurfa BŞB Eski Başkanı Çiftçi Soruyor: Şanlıurfa Bilim Ve Teknoloji Merkezi Projesi Neden Başlatılmadı?
Şanlıurfa BŞB Eski Başkanı Çiftçi Soruyor: Şanlıurfa Bilim Ve Teknoloji Merkezi Projesi Neden Başlatılmadı?
Çiftçi:Tübitak Başkanlığı İle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında Bilim Merkezi projesi yapılmıştı, Projesi hazırlandı, kaynak TÜBİTAK’la çözüldü. Halen projeye başlatılmamıştır. Bir an önce başlanmasını dilerim.
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu’ndan Müjde
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu’ndan Müjde
Eyyüpoğlu: Tarım ve Orman Bakanı sayın Pakdemirli sesimize duyarsız kalmadı. Ankara'ya davet edildik; müjdeli haberlerle döneceğiz dedi
Urfalı Firmalar, Uluslararası Zuchex 2019’da Yeniliklerini Sergileyecek
Urfalı Firmalar, Uluslararası Zuchex 2019’da Yeniliklerini Sergileyecek
T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İMMİB ve ZÜCDER’in Destekleriyle Düzenlenen Zuchex 2019’da Gerçekleşecek Ticaretin İse 1,5 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor
Çin’de Yapılan Fuarda Sadece Şanlıurfa Vardı / Göbeklitepe Tanıtıldı
Çin’de Yapılan Fuarda Sadece Şanlıurfa Vardı / Göbeklitepe Tanıtıldı
Çin’de Yapılan Fuarda Sadece Şanlıurfa Vardı / Göbeklitepe Tanıtıldı
Tam 27 Ürün! Şanlıurfa Listede Birinci Sırada
Tam 27 Ürün! Şanlıurfa Listede Birinci Sırada
‪27 ürünle en çok coğrafi işaret tescili alan il Şanlıurfa oldu! Gaziantep ‘Buğdayı, yağı, fıstığı’ Urfa’nın olan baklavası ile 2. Sırada yer aldı! Listede İzmir 3. Manisa 4. Sırada! Bölge kategorisinde ise başı Karadeniz çekti! ‬
Şanlıurfa Valisi Yüzlerce Vatandaşı Makamında Ağırladı
Şanlıurfa Valisi Yüzlerce Vatandaşı Makamında Ağırladı
YPG’li Teröristler Şanlıurfa Sınırda Görüntülendi
YPG’li Teröristler Şanlıurfa Sınırda Görüntülendi
​Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş Ürünlere Yeni Etiket Yapıştırıp Satışa Sunuyorlar!
​Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş Ürünlere Yeni Etiket Yapıştırıp Satışa Sunuyorlar!
​Şanlıurfa’da Sahte Bahis Çetesi Çökertildi! 48 Gözaltı
​Şanlıurfa’da Sahte Bahis Çetesi Çökertildi! 48 Gözaltı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:25
Güneş
05:50
Öğle
12:32
İkindi
16:07
Akşam
19:01
Yatsı
20:19
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿