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Bu haber 03 Eylül 2019 13:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Valisi Yüzlerce Vatandaşı Makamında Ağırladı

​ Şanlıurfa’da göreve başladığı 2017 yılından itibaren izin kullanmayan Vali Abdullah erin, ağustos ayında da yüzlerce vatandaşla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Şanlıurfa Valisi Yüzlerce Vatandaşı Makamında Ağırladı

Şanlıurfa’da göreve başladığı 7 Temmuz 2017 tarihinde verdiği beyanatta, “Her anımızı, vatandaşımızın yanında geçireceğimize gayret sarf edeceğimizin sözünü buradan paylaşmak istiyorum” diyen ve iki yılı aşan görev süresince izin kullanmayan Vali Abdullah Erin’in makamı, Ağustos ayında da vatandaşlarla dolup taştı. 
 

 
 

Makam Kapısı Sürekli Açık

Ağustos ayı içerisinde ve halk günü buluşmaları kapsamında her kesimden yüzlerce vatandaşı makamına randevusuz kabul ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, resmi işler ve kabullerin dışında kalan zamanlarında da vatandaşların yanında olmaya devam etti. İl merkezi ve ilçelerde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Vali Erin, vatandaşlarla hastanelerde, taziyelerde, düğünlerde de bir araya gelerek sorunlarını, üzüntülerini ve sevinçlerini paylaştı. Makam kapılarını sürekli açık tutan ve isteyen herkesin rahatlıkla görüşebildiği Vali Erin’in odasından bazen çoluk çocuğuyla birlikte gelen ailelerin, bazen sorunlarına çare arayan dertli bir babanın, bazen de teşekkür etmeye gelen vatandaşların görüntüleri objektiflere yansıdı. 
 
 



Editör: Bahar Yüksel
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Şanlıurfa Valisi Yüzlerce Vatandaşı Makamında Ağırladı
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