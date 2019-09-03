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Bu haber 03 Eylül 2019 08:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'ya Gelen Turist Görmeden Dönüyor! ​Göbeklitepe Giriş Ücretine Zam!

Dünyanın en eski tapınak merkezi olarak nitelendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin 20 lira olan giriş ücreti 36 liraya yükseltildi. Ören yerini tanıtacak rehber olmaması da ziyaretçilerin tepkisine yol açıyor.

Şanlıurfa'ya Gelen Turist Görmeden Dönüyor! ​Göbeklitepe Giriş Ücretine Zam!

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan, dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe’de giriş ücreti 36 liraya yükseldi. Ören yerini gezen ziyaretçilere herhangi bir rehberin tahsis edilmediği Göbeklitepe’de sinevizyon gösterisinin izlenmesiyle birlikte bu ücretin 42 lira yükselmesi tepkilere neden oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, 1995’ten beri yürütülen kazı çalışmalarında neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserleri görmek isteyenler, 36 lira ücret ödeyerek alanı gezebiliyor. Bu yılın ilk 7 ayında 2 milyon 100 bin üzerinde yerli ve yabancı turistin gezdiği Göbeklitepe’de giriş ücretinin 36 lira yükselmesi nedeniyle bazı ziyaretçilerin, ören yerini gezmekten vazgeçtikleri öğrenildi. 



 

Gelen Ziyaretçiler Kazı Alınını Görmeden Gidiyorlar

Bölgesel Turist Rehberleri Oda Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe’yi görmeleri için götürdüğü 45 kişilik bir gezi grubunun 3’te 1’inin fiyatın yüksek olmasından dolayı kazı alanını görmeden döndüğünü anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığının 1 yıl içerisinde iki defa zam yapmasının alışılmamış bir durum olduğunun belirten Müslüm Çoban, ilk zammın yüzde 20, ikinci zammın ise 50 oranında olduğunu aktardı. Sinevizyonla birlikte ücretin 42 lirayı bulduğuna dile getiren Çoban, “4 kişilik bir aile görmeye geldiği zaman büyük bir meblağ tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı müze kart almaya teşvik ediyor. Ancak çoğu misafirlerimiz sadece yılda birkaç geziye giden insanlardır. O bakımdan müze kart almayı pek düşünmüyorlar. Müze ve ören yerleri giriş ücretlerinin çok fazla artması vatandaşlarımızı zorluyor. Tabi bakanlık bunu Avrupa’daki müze ve ören yerleriyle kıyaslıyor ama Türkiye’deki yaşam standartlarıyla Avrupa’daki yaşam standartları eşit değil. Göbeklitepe kazı alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı rehber görevlendirme kararı alırsa, biz Şanlıurfa Rehberler Odası olarak işbirliği yapmaya hazırız" dedi. 



 

"Göbeklitepe’nin giriş ücreti yüksek, rehber yok" 

Göbeklitepe’yi görmek için Hakkari’den geldiğini söyleyen Mücahit Kahraman, Şanlıurfa’ya yol güzergahlarındaki kentleri gezerek geldiklerini buraya geldiklerini söyledi. Giriş ücretini çok yüksek bulduğunu belirten Kahraman, “Ücret konusunda iyileştirme yapılmalı diye düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi mekânları halkın ziyaret etmesi adına kolaylık sağlaması gerekiyor. Halk da gelip buraları görmek istiyor. Bu fiyat Şanlıurfa’nın misafirperverliğine de yakışmıyor. Biz hiç 42 lira diye beklemiyorduk. Yani 10 ile 20 lira arasında bir fiyat bekliyorduk. Şanlıurfa’ya tekrardan gelirim ancak Göbeklitepe’yi tekrardan ziyaret etmem. Çevremdeki insanlara da gelip Göbeklitepe’yi görmeleri konusunda tavsiyede bulunurum, ancak giriş ücretini duyduktan sonra geleceklerini zannetmiyorum” şeklinde konuştu. 




 

“Sadece Seyretmekle Yetindik”

İstanbul’dan Göbeklitepe’yi görmeye geldiklerini belirten Bünyamin Kapucu da Göbeklitepe’nin atmosferini çok merak ettiklerini söyledi. Kapucu, “Ancak maalesef burayı sadece seyretmekle yetindik. Çünkü kazı alanında rehber yok. Sadece girişe bir gişe kurulmuş. Gişede de sadece para almayı biliyorlar. Yani insanlar burada gördüklerini anlamlandırma noktasında soru soracağı bir kimse yok. En azından burada birkaç rehber olmalıydı. Giriş için 36 lira alınıyor. Fiyatı çok yüksek bulduk. Biz 5 kişi geldik. Bir hizmette görmedik. Dünyanın her tarafından milyonlarca insan burayı görmeye geliyor. Ama buradaki tarihi anlatacak bir rehber dahi bulamıyorlar. Fiyatı çok yüksek bulduk, ancak görmeden geri dönmekte çok büyük talihsizlik olurdu diye mecburen ödedik. Burası dünyanın kaderini belirleyen bir yer, ancak tanıtım eksikliğinden dolayı sönük kalıyor. Burada dünyaya yön veren bir tarih var. Fakat ciddi anlamda tanıtım eksikliği var” diye konuştu.




Editör: Bahar Yüksel
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