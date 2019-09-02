Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 02 Eylül 2019 22:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti

Bir vatandaş, 400 kilogram altın iddiası üzerine evinin yanı başında resmi kazı yaptırdı.

​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Malkara İlçesine bağlı Gönence Mahallesi'nde ikamet eden Nevriye Köroğlu, 400 kilo altın iddiası üzerine evinin yanı başındaki arazide resmi izin alarak, kazı yaptırdı. 
Jandarmanın gözetiminde iş makinası tarafından evin yanındaki arazide yaklaşık 5 metrede kazı çalışmaları devam ediyor.



 

Altın Çıkarsa Çok Seviniriz

Kazı esnasında konuşan Gönence Muhtarı Bayram Ali Ayten, “Mahallemiz halkından Nevriye Köroğlu, evinin yanı başında resmi kazı yaptırıyor. İddialara göre, burada 300 - 400 kilo altın varmış. Altın çıkarsa inşallah köyümüz adına seviniriz” diye konuştu.  


Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti
​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti
Bir vatandaş, 400 kilogram altın iddiası üzerine evinin yanı başında resmi kazı yaptırdı.
​Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi
​Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi
Gemlik’te dünyanın en büyük zeytin tabağı rekoru kırıldı.
​Kuran Kursunda 20 Çocuğa Cinsel İstismar! Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince Aç Bıraktı
​Kuran Kursunda 20 Çocuğa Cinsel İstismar! Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince Aç Bıraktı
Fıkıh-Der isimli ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, kurs hocaları Ömer Işıktekin, Hacı Serkan Bektaş ile Tarık Bektaş kursta yatılı olarak kalan en az 20 kurs öğrencisi çocuğa istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandı.
​Türkiye’nin 93 Yıllık Köklü Firması Almanlara Satılıyor
​Türkiye’nin 93 Yıllık Köklü Firması Almanlara Satılıyor
Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.
​Saymaz’a Bir Destek de Kamalak’tan Geldi: Şehvetiye Tarikatı İslam’a Hizmettir
​Saymaz’a Bir Destek de Kamalak’tan Geldi: Şehvetiye Tarikatı İslam’a Hizmettir
Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Gazeteci İsmail Saymaz’ın “Şehvetiye Tarikatı” adlı kitabından dolayı Saymaz’ı arayarak tebrik etti. Kamalak kitabın İslam’a hizmet ettiğini söyledi.
​Soylu, Kürtler 10-15 Çocuk Yapıyorlardı, Şehir Yaşantısı Onları Da 2-3 Çocuğa Düşürecek
​Soylu, Kürtler 10-15 Çocuk Yapıyorlardı, Şehir Yaşantısı Onları Da 2-3 Çocuğa Düşürecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınması ve yerlerine kayyım atanmasına ilişkin, "Karar siyasi değildir, hukuk çerçevesinde bir idari karardır" dedi.
​Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı
​Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı
1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı.
​İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Eylül Ayında Zorunlu Hale Geliyor
​İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Eylül Ayında Zorunlu Hale Geliyor
İkinci el araç alacak vatandaşlar, daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken Eylül ayından itibaren aracı alır almaz sigorta yaptırmak zorunda kalacak.
​Erdoğan’dan Esnafa 100 Bin TL Kredi
​Erdoğan’dan Esnafa 100 Bin TL Kredi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa 100 bin TL kredi desteği verilmesine yönelik talimat verdi.
​Aşiret Düğününde Damadın Abisinden Görülmemiş Takı
​Aşiret Düğününde Damadın Abisinden Görülmemiş Takı
Aşiret düğününde damadın abisinin damada altın yerine taktığı hediye davetlileri şaşırttı.
​Bugün Sona Erecekti! Suriyelilere Tanınan Süre Uzatıldı
​Bugün Sona Erecekti! Suriyelilere Tanınan Süre Uzatıldı
İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilere kayıtlı oldukları illere gitmeleri için daha önce tanınan süre bugün sondu. Soylu’nun yaptığı açıklamaya göre Suriyelilere tanınan süre 30 Ekim’e kadar uzatıldı.
​Eski Mankenden İmamoğlun’a Sert Çıkış
​Eski Mankenden İmamoğlun’a Sert Çıkış
Eski manken Tuğçe Kazaz, açıklamalarıyla yine gündeme oturdu. Kazaz, İstanbul'da sel felaketi yaşanırken tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Şov yapmadan o koltukta duramıyorsun" diyerek tepki gösterdi.
​Polisi Arayıp, Karımı Öldürdüm Gelin Beni Alın dedi
​Polisi Arayıp, Karımı Öldürdüm Gelin Beni Alın dedi
​Tartıştığı Babasını Keserle Öldürdü
​Tartıştığı Babasını Keserle Öldürdü
​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti
​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti
​Yolda Arkadaşıyla Yürüyen 15 Yaşındaki Kuzenini Öldürdü
​Yolda Arkadaşıyla Yürüyen 15 Yaşındaki Kuzenini Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:25
Güneş
05:50
Öğle
12:32
İkindi
16:07
Akşam
19:01
Yatsı
20:19
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿