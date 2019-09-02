​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti

Altın Çıkarsa Çok Seviniriz

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Malkara İlçesine bağlı Gönence Mahallesi'nde ikamet eden Nevriye Köroğlu, 400 kilo altın iddiası üzerine evinin yanı başındaki arazide resmi izin alarak, kazı yaptırdı.Jandarmanın gözetiminde iş makinası tarafından evin yanındaki arazide yaklaşık 5 metrede kazı çalışmaları devam ediyor.Kazı esnasında konuşan Gönence Muhtarı Bayram Ali Ayten, “Mahallemiz halkından Nevriye Köroğlu, evinin yanı başında resmi kazı yaptırıyor. İddialara göre, burada 300 - 400 kilo altın varmış. Altın çıkarsa inşallah köyümüz adına seviniriz” diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel