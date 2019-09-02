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Bu haber 02 Eylül 2019 19:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Çevik kuvvet köprülü kavşağında asfaltlama çalışmaları başladı

Şanlıurfa'da çevik kuvvet köprülüğü kavşağında asfalt çalışmalarına başlandı.

​Çevik kuvvet köprülü kavşağında asfaltlama çalışmaları başladı

-​Çevik kuvvet köprülü kavşağında asfaltlama çalışmaları başladı

 

İlerleyen Günlerde Asfalt Çalışmaları Tamamlanacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri neticesinde çevik kuvvet köprülü kavşağında çalışmalar hızlandı. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği çevik kuvvet kavşağında ilerleyen günlerde asfaltlama çalışmaları tamamlanacak. 

Çevik kuvvet köprülü kavşağı üzerindeki asfalt çalışmaları, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce bağlantı yolları ise belediyesi ekiplerince yapılarak Diyarbakır-Şanlıurfa yönleri araç trafiğine açılacak. 





Editör: Bahar Yüksel
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