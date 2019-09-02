-Çevik kuvvet köprülü kavşağında asfaltlama çalışmaları başladı
İlerleyen Günlerde Asfalt Çalışmaları TamamlanacakŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri neticesinde çevik kuvvet köprülü kavşağında çalışmalar hızlandı. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği çevik kuvvet kavşağında ilerleyen günlerde asfaltlama çalışmaları tamamlanacak.
Çevik kuvvet köprülü kavşağı üzerindeki asfalt çalışmaları, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce bağlantı yolları ise belediyesi ekiplerince yapılarak Diyarbakır-Şanlıurfa yönleri araç trafiğine açılacak.
Editör: Bahar Yüksel
Yorum Yap