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Bu haber 02 Eylül 2019 20:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

Iraklı Vatandaşı Türkiye'de 13 Bin TL Dolandırdılar

Kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu bir kişiyi kendini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak verdiği hesaba 13 bin 270 lira para yatırıp telefon numaralarına da 100 liralık kontör yükletip dolandırdı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşandı.

Iraklı Vatandaşı Türkiye'de 13 Bin TL Dolandırdılar

-​Telefon dolandırıcısı, Iraklı vatandaşı 13 bin 370 lira dolandırdı


 

Dolandırıcı: “Evdeki Paraları Alıp Göç İdaresine Teslim Et” dedi

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu Türkmen Ali İbrahim Younus Al M.'yi (22) kendini polis olarak tanıtıp kimliğiyle telefon hattı alınmış olduğunu ve bu hatla da başkaları aranıp tehdit edildiğini söyleyip korkutup kandırdı. Dolandırıcı, Iraklı gençten evde bulunan para ve altınları alıp göç idaresine gitmesini istedi. Evdeki paraları alan Ali İbrahim Younus Al M. ile telefonla konuşmayı sürdüren dolandırıcı bu kez paraları bankaya yatırmasını isteyip verdiği hesap numarasına 13 bin 270 lira para yatırttı. Dolandırıcı, daha sonra da 100 liralık kontör yükletti. Dolandırıldığını anlayan Iraklı genç polise şikayette bulundu. 


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  



Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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Iraklı Vatandaşı Türkiye'de 13 Bin TL Dolandırdılar
Iraklı Vatandaşı Türkiye'de 13 Bin TL Dolandırdılar
Kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu bir kişiyi kendini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak verdiği hesaba 13 bin 270 lira para yatırıp telefon numaralarına da 100 liralık kontör yükletip dolandırdı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşandı.
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