Şanlıurfa BŞB Eski Başkanı Çiftçi Soruyor: Şanlıurfa Bilim Ve Teknoloji Merkezi Projesi Neden Başlatılmadı?

Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin Projesi

Şanlıurfa Bilim Ve Teknoloji Merkezi

Ana Sergi Salonu ise Şöyle Planlanmıştı

Geçici Sergi Salonu

Bilim Tiyatrosu

Atölyeler

Dış Sergi Alanları

“Amaç, Bilimin Merkezini Tekrardan Canlandırmak”

Nihat Çiftçi Soruyor: Şanlıurfa Bilim Ve Teknoloji Merkezi Projesi Neden Başlatılmadı?Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Av. Nihat Çiftçi Twitter hesabında şunları paylaştı:“Tübitak Başkanlığı İle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında Bilim Merkezi projesi yapılmıştı, Projesi hazırlandı, kaynak TÜBİTAK’la çözüldü. Halen projeye başlatılmamıştır. Bir an önce başlanmasını dilerim.”Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı, astronomi ve fizikte El-Battani, mekanik ve fizikte Sabit Bin Kurra, tıpta Sinan Bin Sabit ve 1300 yıldır 'modern kimyanın babası' olarak anılan Sinan Bin Sabit gibi bilim insanlarının yaşadığı topraklara Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi kurarak, genç nesli bilime yön vermeye teşvik edecek.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile yapılan protokol sonrası yer tespiti de yapılan Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin proje ayrıntıları belirlenmişti.Toplamda 51 bin 402 metrekare üzerine kurulacak olan Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde tüm bilim dallarına yönelik eğitici atölyeler ve sergiler yer alacaktı.Büyükşehir GAP SUKAY Tesislerinin karşısında yer alacak merkezin ana binası Ana Sergi Salonu, Geçici Sergi Salonu, Bilim Tiyatrosu ve Atölye şeklinde 4 bölümden oluşacak; her bölüm ise kendi içersinde farklı bilim alanlarına hitap edecekti.Buna göre temel unsuru oluşturacak Ana Sergi Salonu 6 alt bölüm ve bunlara bağlı dallardan oluşacak. Ana Sergi Salonunun birinci durağında Savaş Ve İnanç Salonu yer alacak. Savaş ve İnanç Salonunda ise Dinler Tarihi, İslam Bilim Tarihi, Coğrafik Savaşlar ve Mezopotamya Tarihi adı altında sergi ve sunumlar yer alacak. İkinci durak olacak Gastronomi ve Kültür Salonunda ise Pişirme Nedir, Kurutarak Saklama Tarihi, Tatlı, Tuzlu ve Ekşi sergisi ile Yemek Kültürü sunumları bulunacak. Üçüncü durak Su Medeniyet Salonunda da Bulutlar ve Yağmur Duası, Halfeti, Fırat ve Atatürk Barajı sunumları bulunacak. Bilim, teknoloji ve tarih anlamında gençlere eşsiz kaynak olacak merkezin bir diğer durağı ise Dinozor Çağı. Bu durak ise Çakmaktaşlar, Dinozor Yumurtası, Avcılar ve Toplayıcılar ile İnsanlık başlığı altında bölümlerden oluşacak. Bir sonraki salon olacak Arkeoloji ve İnsanlık Tarihi bölümünde de mozaikler, mimarlık tarihi, Göbeklitepe ve kez kez bölümleri yer alacak. Ana sergi salonunun son bölümü olacak Oyun Alanı bölümünde ise okul öncesi eğitim, motor gelişimi, bulmaca çözmece ve masal ağacı şeklinde çocuklara yönelik eğitici ve eğlendirici alt dallar bulunacaktı.Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin ana temasını oluşturacak bir diğer önemli bölüm de geçici sergi salonudur. Geçici sergi salonu ise dinozor sergisi, Mars'ta Yaşam ve Star Wars şeklinde 3 bölümde konuklarını ağırlayacaktı.Çocukların ve gençlerin en çok seveceği, öğrenirken heyecan duyacağı salonlardan biri de Bilim Tiyatrosu olacak. Bilim tiyatrosu bölümü de renkli kimya, teslanın gizemi ve ateşin sihri adı altında 3 bölümden oluşacaktı.Ana merkez binanın 4 parçasından birini oluşturacak Atölyeler salonunda ise yapıcı atölyesi, robotik atölye ve drone atölyesi olarak 3 bölüm yer alacaktı.Merkezi bina bu yapıda projelendirilirken geniş bir yeşil alana hitap edecek dış mekanlarda da yine bilimsel çalışmalar kendini gösterecek. Merkez binanın içinde gezintinin ardından dış mekanlara da uğrayabilecek konuklara buralarda Güneş Saati, Su bitkileri, botanik bahçeler, ve bitki bilimi ile yenilenebilir enerji alanında örnekler sunulacak. Geniş otopark alanı, dinlenme bölümleri, su parkı ve restaurantları içerisinde bulundurması ile her türlü sosyal donatıyı içerisinde barındıracak Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin fiziki çalışmalarına da başlanmıştı.Şanlıurfa'nın 19 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehri olduğunu belirterek bu genç potansiyelin farkında olduklarının belirten dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının gençleri eğitim, spor ve sanatın her alanı ile buluşturmak olduğunu söylemişti.Bu yöndeki yatırımlarına devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Şanlıurfa, her zaman bilimin ve sanatın merkezi olmuştur. Bizler de bu özelliğimizi koruyarak gençlerimize aşılatmalıyız. Daha duyarlı ve donanımlı bir gençlik hedefimizdir. Bu doğrultuda Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bu çerçevede Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuşmuştu.Editör: Ahmet Şen