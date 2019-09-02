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Bu haber 02 Eylül 2019 14:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu’ndan Müjde

Eyyüpoğlu: Tarım ve Orman Bakanı sayın Pakdemirli sesimize duyarsız kalmadı. Ankara'ya davet edildik; müjdeli haberlerle döneceğiz dedi

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu’ndan Müjde

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu’ndan Müjde


Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu’nun geçtiğimiz hafta bölge çiftçileri ve Bölge Ziraat Odası başkanları ile birlikte pamuk fiyatlarının açıklanmasına / artırılmasına yönelik yapmış oldukları basın açıklamasına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyarsız kalmadı.




 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sesimize Duyarsız Kalmadı 



Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sesimize duyarsız kalmadığını; Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Cevat Delil ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından  Ankara'ya davet edildiğini ifade etti.





 

“Pamuk Çiftçisinin Sorunlarını Çözmüş Olarak Geri Döneceğiz” 



Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu bu önemli gelişmelerle ilgili çiftçilere şu müjdeyi verdi:

“Allah'ın izniyle Pamuk çiftçisinin sorunlarını çözmüş olarak geri döneceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin.” dedi.




Editör: Ahmet Şen

 
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Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu’ndan Müjde
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu’ndan Müjde
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