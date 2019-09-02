Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu’ndan Müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sesimize Duyarsız Kalmadı

“Pamuk Çiftçisinin Sorunlarını Çözmüş Olarak Geri Döneceğiz”

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu’ndan MüjdeŞanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu’nun geçtiğimiz hafta bölge çiftçileri ve Bölge Ziraat Odası başkanları ile birlikte pamuk fiyatlarının açıklanmasına / artırılmasına yönelik yapmış oldukları basın açıklamasına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyarsız kalmadı.Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sesimize duyarsız kalmadığını; Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Cevat Delil ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Ankara'ya davet edildiğini ifade etti.Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu bu önemli gelişmelerle ilgili çiftçilere şu müjdeyi verdi:“Allah'ın izniyle Pamuk çiftçisinin sorunlarını çözmüş olarak geri döneceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin.” dedi.Editör: Ahmet Şen