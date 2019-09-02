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Bu haber 02 Eylül 2019 10:16:18 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Firmalar, Uluslararası Zuchex 2019’da Yeniliklerini Sergileyecek!

T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İMMİB ve ZÜCDER’in Destekleriyle Düzenlenen Zuchex 2019’da Gerçekleşecek Ticaretin İse 1,5 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor

Urfalı Firmalar, Uluslararası Zuchex 2019’da Yeniliklerini Sergileyecek!

10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Türk Ev ve Mutfak Eşyaları sektörünün en köklü ve en büyük buluşması Uluslararası Zuchex, 12-15 Eylül tarihlerinde 30. kez kapılarını açıyor.


Tarsus Turkey tarafından Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek fuarda sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından dekoratif ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden, aydınlatma ve banyo & mutfak aksesuarlarına kadar binlerce yeni ürün, koleksiyon ve inovatif tasarım bir arada sergilenecek. Dört gün sürecek organizasyonda ayrıca, fuara özel olarak tasarlanan ve çay & kahve tadımlarının yapılacağı Çay mı, Kahve mi? etkinliği ile, ünlü şef Rüzgar Sünbül’ün birbirinden farklı sunumlarıyla ziyaretçilere sıra dışı bir deneyim sunacağı Cooking Theatre olacak.




 

T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İMMİB ve ZÜCDER’in Destekleriyle Düzenlenen Zuchex 2019’da Gerçekleşecek Ticaretin İse 1,5 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor

Sektörünün 5.5 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefine de güç katacak Uluslararası Zuchex 2019 kapsamında ilk defa uygulanan Overseas Buyer Programıyla, yüksek bütçelerle satın alma yetkisine sahip Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupalı satın almacılar başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından 5 bin civarında profesyonel iş insanı, Türkiye’nin üretici markalarıyla fuarda birebir görüşmeler yapmak üzere İstanbul’a gelecek. Aralarında Urfalı firmaların da olduğu 600’ün üzerinde katılımcının toplam brüt 100 bin metrekare alanda stand açacağı Zuchex, katılımcı sayısında geçen seneye kıyasla  %20 artış sağlarken, organizasyonu bu yıl, yurt içi ve yurt dışından 32 bin profesyonelin ziyaret etmesi hedefleniyor. T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İMMİB ve ZÜCDER’in destekleriyle düzenlenen Zuchex 2019’da gerçekleşecek ticaretin ise 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

12 – 15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, sektörünün imalatçı, ihracatçı ve distribütör firmalarını, bu yıl 30. kez profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağaza satın almacıları, bağımsız perakendeciler, toptancı & perakendeci kuruluşlar, bayi ve distribütörler, otel & restoran işletmecileri, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya satın almacıları, üretici ve ithalatçı firma yetkilileriyle buluşturacak.





 

EV’e Dair Her Şey Bir Arada Sergileniyor

 Ev ve mutfak modasına yön veren ünlü markaların da yer aldığı Uluslararası Zuchex 2019’da, katılımcı firmalar “Cam, Porselen, Seramik”, “Metal Mutfak Eşyaları”, “Plastik Ev Gereçleri & Bahçe Aksesuarları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları”, “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde 2020 koleksiyonlarını ilk defa fuarda görücüye çıkaracak.





 

Çay mı, Kahve mi?

ergilediği ürün çeşitliliği kadar, düzenlenen organizasyonlarla da katılımcı ve ziyaretçilerinin ilgi odağı olan Uluslararası Zuchex, bu yıl “Çay mı, Kahve mi?” ve “Cooking Theatre” etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Bir taraftan çay ve kahve kültürünün gelişimini sürdürmek, diğer yandan çay ve kahve makinelerinin bilinirliğini artırmak üzere Kütahya Porselen sponsorluğunda oluşturulan özel meydanda, Çay mı, Kahve mi? etkinliği gerçekleştirilecek. Öztiryakiler sponsorluğunda hazırlanan Cooking Theatre’da ise ünlü şef Rüzgar Sünbül, fuar ziyaretçileri için birbirinden özel lezzet sunumları yapacak.





 
Editör: Ahmet Şen

 
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