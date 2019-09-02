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Bu haber 02 Eylül 2019 08:13:06 Tarihinde eklenmiştir.

Kaybolan 6 Kişi Bulundu

Aralarında 12 yaşında çocuğunda bulunduğu 6 kişilik grubun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

Kaybolan 6 Kişi Bulundu

Kaybolan 6 Kişi Bulundu 


Aralarında 12 yaşında çocuğunda bulunduğu 6 kişilik grubun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi  


Günlerdir kendilerinden haber alınamayan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaların neticesinde bulundukları Handüzü Yaylası’ndan, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. 





 

Vatandaşlar Müşahede Sonrasında Taburcu Edilecek 

30 Ağustos tarihinde Küçükçayır Köyü’nden Handüzü Yaylası’na gitmek için çıktıkları yolda kaybolan Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlevan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir’den oluşan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulundu. Handüzü Yaylasına yakın bir bölgede bulunan grup, olay yerinde ilk sağlık gözlemlerinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. 


Aralarında 12 yaşında bir çocuğunda bulunduğu grubun tamamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar müşahede sonrasında taburcu edilecek.




Editör: Ahmet Şen
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