Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Eylül 2019 23:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

İnanılmaz Ölüm! Anten Kablosuyla Çatıdan Sarktı

3. kattaki dairesine anten kablosuyla çatıdan sarkarak evine pencereden girmek isteyen genç, kablonun kopması sonucu sert zemine düştü. Ağır yaralanan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İnanılmaz Ölüm! Anten Kablosuyla Çatıdan Sarktı

Olay, geçen Cumartesi saat 00.00 sıralarında Antalya’nın Alanya İlçesine bağlı Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerinde meydana geldi.



 

3. Kattaki Evine Pencereden Girmeye Çalıştı

İddiaya göre, Yunus Ergün (34) isimli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle, 3. kattaki evine pencereden girmek için 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak gün ışı panelinin su hattı demirine ve bir ucunu da vücuduna bağladığı anten kablosuyla kendisini boşluğa bıraktı. Bir süre havada asılı kalan Ergün kablonun kopmasıyla önce bina dışında monteli olan klima motorunun üstüne ardından toprak zemine çakıldı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yunus Ergün bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.  





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
İnanılmaz Ölüm! Anten Kablosuyla Çatıdan Sarktı
İnanılmaz Ölüm! Anten Kablosuyla Çatıdan Sarktı
3. kattaki dairesine anten kablosuyla çatıdan sarkarak evine pencereden girmek isteyen genç, kablonun kopması sonucu sert zemine düştü. Ağır yaralanan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
​Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Mahalle Muhtarı Göçük Altında Kalarak Can Verdi
​Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Mahalle Muhtarı Göçük Altında Kalarak Can Verdi
Boncuklu Mahallesi Muhtarı Muzaffer Yumuk (61), su kuyusu açma çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybetti.
​Arızalanan Tırın Altına Girip Paramparça Oldu! 1 Ölü
​Arızalanan Tırın Altına Girip Paramparça Oldu! 1 Ölü
Arızalanan tırın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Neden Gürültü Yapıyorsun Deyip Bıçakla Saldırdı! 1 Ölü
Neden Gürültü Yapıyorsun Deyip Bıçakla Saldırdı! 1 Ölü
İki grup arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
​Sokakta Halı Yıkıyorlardı! 15 Yaşındaki Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı
​Sokakta Halı Yıkıyorlardı! 15 Yaşındaki Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı
15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 2 otomobile ve 1 yayaya çarptı.
​Şanlıurfa’da Yangın! Fıstık Bahçeleri Telef Oluyordu
​Şanlıurfa’da Yangın! Fıstık Bahçeleri Telef Oluyordu
Şanlıurfa’da yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, karşı taraftaki fıstık bahçesine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
​Muhtarın Silahından Çıktığı İddia Edilen Kurşun Düğün Evini Yasa Boğdu! 1 Ölü
​Muhtarın Silahından Çıktığı İddia Edilen Kurşun Düğün Evini Yasa Boğdu! 1 Ölü
Karabük’ün Eflani ilçesinde kına gecesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
​Eşiyle Sevgilisini Öldüren Koca: Namusumu Temizledim, Pişman Değilim
​Eşiyle Sevgilisini Öldüren Koca: Namusumu Temizledim, Pişman Değilim
Katil zanlısı N.B kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u cadde ortasında kurşunlayarak öldürdü. N.B, Emniyette verdiği ifadede; "Pişman Değilim Namusumu temizledim" dedi.
​İlaç Tankerinde Bulunmuştu! 17 Yaşındaki Abi Cinayeti Anlattı
​İlaç Tankerinde Bulunmuştu! 17 Yaşındaki Abi Cinayeti Anlattı
Kardeşini ilaç tankerine atarak öldüren ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanık, kardeşini kendisine "abi" diye hitap etmediği ve lakap taktığı için öldürdüğünü söyledi.
​Şanlıurfa’dan Gidip Koca Bir İlçeyi Dolandırdılar
​Şanlıurfa’dan Gidip Koca Bir İlçeyi Dolandırdılar
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 10’dan fazla üreticinin çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanları dolandırıcı tarafından bir gecede kaçırıldı. Olayın ardından günler geçmesine rağmen ne üreticilerin hayvanlar geri geldi ne de paralarını alabildiler.
​Silahlı Kavga! Kız Arkadaşlarına Baktı Çatışması
​Silahlı Kavga! Kız Arkadaşlarına Baktı Çatışması
3 kişi gece kulübünde kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ettiği 2 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken saldırıda bulunan 3 şüpheli kaçtı. Saldırı anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.
Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi
Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi
İğneada’da verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbesinde Atatürk’e yer vermemesini eleştiren Güleryüz 3 saat ifade verdikten sonra serbest bırakıldı
İnanılmaz Ölüm! Anten Kablosuyla Çatıdan Sarktı
İnanılmaz Ölüm! Anten Kablosuyla Çatıdan Sarktı
​Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Mahalle Muhtarı Göçük Altında Kalarak Can Verdi
​Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Mahalle Muhtarı Göçük Altında Kalarak Can Verdi
​Arızalanan Tırın Altına Girip Paramparça Oldu! 1 Ölü
​Arızalanan Tırın Altına Girip Paramparça Oldu! 1 Ölü
Neden Gürültü Yapıyorsun Deyip Bıçakla Saldırdı! 1 Ölü
Neden Gürültü Yapıyorsun Deyip Bıçakla Saldırdı! 1 Ölü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:22
Güneş
05:48
Öğle
12:32
İkindi
16:09
Akşam
19:04
Yatsı
20:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿