Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Eylül 2019 20:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

Neden Gürültü Yapıyorsun Deyip Bıçakla Saldırdı! 1 Ölü

İki grup arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Neden Gürültü Yapıyorsun Deyip Bıçakla Saldırdı! 1 Ölü

Olay, gece saatlerinde Kocaeli Başiskele ilçesi Liman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında gürültü yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Serdar İlter (31) bıçaklanarak yaralandı.



 

Üzerinde Kan Lekeleri Olan Genç Gözaltına Alındı

İlter'in arkadaşı Mesut Ş. durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan İlter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay yeri yakınındaki parkta görevli T.E.'nin (17) görev yerinde olmadığını fark edince adresine gitti. Üzerinde kan lekeleri olan genç gözaltına alındı. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen T.E.'nin ifadesinde sahilde iki kişi ile karşılaştığını ve aralarında kavga çıkınca İlter'i bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili 3 kişiyi daha gözaltına aldı.







Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Arızalanan Tırın Altına Girip Paramparça Oldu! 1 Ölü
​Arızalanan Tırın Altına Girip Paramparça Oldu! 1 Ölü
Arızalanan tırın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Neden Gürültü Yapıyorsun Deyip Bıçakla Saldırdı! 1 Ölü
Neden Gürültü Yapıyorsun Deyip Bıçakla Saldırdı! 1 Ölü
İki grup arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
​Sokakta Halı Yıkıyorlardı! 15 Yaşındaki Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı
​Sokakta Halı Yıkıyorlardı! 15 Yaşındaki Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı
15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 2 otomobile ve 1 yayaya çarptı.
​Şanlıurfa’da Yangın! Fıstık Bahçeleri Telef Oluyordu
​Şanlıurfa’da Yangın! Fıstık Bahçeleri Telef Oluyordu
Şanlıurfa’da yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, karşı taraftaki fıstık bahçesine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
​Muhtarın Silahından Çıktığı İddia Edilen Kurşun Düğün Evini Yasa Boğdu! 1 Ölü
​Muhtarın Silahından Çıktığı İddia Edilen Kurşun Düğün Evini Yasa Boğdu! 1 Ölü
Karabük’ün Eflani ilçesinde kına gecesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
​Eşiyle Sevgilisini Öldüren Koca: Namusumu Temizledim, Pişman Değilim
​Eşiyle Sevgilisini Öldüren Koca: Namusumu Temizledim, Pişman Değilim
Katil zanlısı N.B kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u cadde ortasında kurşunlayarak öldürdü. N.B, Emniyette verdiği ifadede; "Pişman Değilim Namusumu temizledim" dedi.
​İlaç Tankerinde Bulunmuştu! 17 Yaşındaki Abi Cinayeti Anlattı
​İlaç Tankerinde Bulunmuştu! 17 Yaşındaki Abi Cinayeti Anlattı
Kardeşini ilaç tankerine atarak öldüren ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanık, kardeşini kendisine "abi" diye hitap etmediği ve lakap taktığı için öldürdüğünü söyledi.
​Şanlıurfa’dan Gidip Koca Bir İlçeyi Dolandırdılar
​Şanlıurfa’dan Gidip Koca Bir İlçeyi Dolandırdılar
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 10’dan fazla üreticinin çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanları dolandırıcı tarafından bir gecede kaçırıldı. Olayın ardından günler geçmesine rağmen ne üreticilerin hayvanlar geri geldi ne de paralarını alabildiler.
​Silahlı Kavga! Kız Arkadaşlarına Baktı Çatışması
​Silahlı Kavga! Kız Arkadaşlarına Baktı Çatışması
3 kişi gece kulübünde kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ettiği 2 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken saldırıda bulunan 3 şüpheli kaçtı. Saldırı anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.
Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi
Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi
İğneada’da verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbesinde Atatürk’e yer vermemesini eleştiren Güleryüz 3 saat ifade verdikten sonra serbest bırakıldı
Doğalgaz Fiyatı Dünyada Yüzde 50 Düştü, Türkiye'de Yüzde 53,8 Zamlandı
Doğalgaz Fiyatı Dünyada Yüzde 50 Düştü, Türkiye'de Yüzde 53,8 Zamlandı
Doğalgaza Bir Yıl İçinde Beş Kez Zam, Bir Kez İndirim Yapıldı
9 İlde Yapılan Fuhuş Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı
9 İlde Yapılan Fuhuş Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı
Emniyet çıkışı bir şüphelinin basın mensuplarına, "Sıkıntı yok, korkumuz da yok. Doğru yolu buldum, her zaman buluyorum" sözleri dikkat çekti
​Arızalanan Tırın Altına Girip Paramparça Oldu! 1 Ölü
​Arızalanan Tırın Altına Girip Paramparça Oldu! 1 Ölü
Neden Gürültü Yapıyorsun Deyip Bıçakla Saldırdı! 1 Ölü
Neden Gürültü Yapıyorsun Deyip Bıçakla Saldırdı! 1 Ölü
​Sokakta Halı Yıkıyorlardı! 15 Yaşındaki Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı
​Sokakta Halı Yıkıyorlardı! 15 Yaşındaki Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Yangın! Fıstık Bahçeleri Telef Oluyordu
​Şanlıurfa’da Yangın! Fıstık Bahçeleri Telef Oluyordu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:22
Güneş
05:48
Öğle
12:32
İkindi
16:09
Akşam
19:04
Yatsı
20:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿