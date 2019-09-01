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Bu haber 01 Eylül 2019 19:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Sokakta Halı Yıkıyorlardı! 15 Yaşındaki Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 2 otomobile ve 1 yayaya çarptı.

​Sokakta Halı Yıkıyorlardı! 15 Yaşındaki Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas’ın Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. 


 

15 Yaşındaki Sürücü 1 Kişiyi Yaraladı

15 yaşındaki N.K. idaresindeki 06 ES 061 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken park halindeki 34 AHK 988 ve 58 TA 944 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, halı yıkayan arkadaşlarının yanına gitmek için karşıdan karşıya geçen D.D.'ye çarptı. Kazada park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken, D.D. ise yaralandı. Kaza esnasında yol kenarında halı yıkayan kadınları ise otomobil teğet geçti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Sokakta Halı Yıkıyorlardı! 15 Yaşındaki Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı
​Sokakta Halı Yıkıyorlardı! 15 Yaşındaki Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı
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