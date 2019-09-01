Koalisyon Güçleri , Hapisaneye Saldırdı! En Az 50 Ölü

Askeri Noktalara Hava Saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’de Husilerin kontrolündeki bir hapishaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in güneybatısında Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran destekli Husiler tarafından yapılan açıklamada ise, Dhamar kentinde koalisyon güçlerinin bir hapishaneye hava saldırısı düzenlendiği ve en az 50 kişinin öldüğü ifade edildi.Editör: Bahar Yüksel