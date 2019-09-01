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Bu haber 01 Eylül 2019 17:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

Koalisyon Güçleri , Hapisaneye Saldırdı! En Az 50 Ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’de Husilerin kontrolündeki bir hapishaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Koalisyon Güçleri , Hapisaneye Saldırdı! En Az 50 Ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’de Husilerin kontrolündeki bir hapishaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


 

Askeri Noktalara Hava Saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in güneybatısında Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran destekli Husiler tarafından yapılan açıklamada ise, Dhamar kentinde koalisyon güçlerinin bir hapishaneye hava saldırısı düzenlendiği ve en az 50 kişinin öldüğü ifade edildi.  
 
 



Editör: Bahar Yüksel
 
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Dünya
Koalisyon Güçleri , Hapisaneye Saldırdı! En Az 50 Ölü
Koalisyon Güçleri , Hapisaneye Saldırdı! En Az 50 Ölü
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’de Husilerin kontrolündeki bir hapishaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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