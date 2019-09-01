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Bu haber 01 Eylül 2019 16:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Kuran Kursunda 20 Çocuğa Cinsel İstismar! Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince Aç Bıraktı

Fıkıh-Der isimli ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, kurs hocaları Ömer Işıktekin, Hacı Serkan Bektaş ile Tarık Bektaş kursta yatılı olarak kalan en az 20 kurs öğrencisi çocuğa istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandı.

​Kuran Kursunda 20 Çocuğa Cinsel İstismar! Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince Aç Bıraktı

Ümraniye’de Fıkıh-Der isimli ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda çocuk istismarı yapıldığı öğrenildi. Mağdur çocukların mahkeme tutanaklarına yansıyan ifadeleri olayın rezaletini ve dehşetini gözler önüne serdi. Kursta kalan çocuklardan H. R. O., ifadesinde “Cinsel bölgesine zorla masaj yaptırıyordu, sonra bana cinsel ilişki teklifinde bulundu. Teklifi kabul etmedim. Ancak bana ödev verdi. Mescit kapısını kilitleyip beni yalnız başıma aç bıraktı. Bu nedenle teklifini kabul ettim. Defalarca kez bana tecavüz etti. Diğer hocalarla da cinsel ilişkiye zorladı.. diyerek şiddet ve istismarın dehşetini anlattı.


Mağdur çocukların savcılığa gidip şikâyette bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada 3 sanık tutuklandı. 6 öğrenci şikâyetçi olurken 20’yi aşkın mağdur çocuğun bulunduğu belirtildi.


Hacı Serkan Bektaş.- Tarık Bektaş.- Ömer Işıktekinşıktekin tutuklanarak cezaevine gönderildi.




 

ÇOCUKLAR DEHŞETİ ANLATTI

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; H.R.Ö. isimli çocuk Savcılılık ifadesinde yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: “2014 ve 2016 yılında kursta yatılı olarak kalmaktaydım. Ömer Işıktekin. cinsel bölgesine yakın alanlara bana masaj yaptırdı. Cinsel organını tutturdu. En sonunda ise Ömer Işıktekin. bana cinsel ilişki teklifinde bulundu. Teklifi kabul etmedim. Ancak bana ödev verdi. Mescit kapısını kilitleyip beni yalnız başıma aç bıraktı. Bu nedenle teklifini kabul ettim. Defalarca kez bana tecavüz etti. Diğer hocalarla da cinsel ilişkiye zorladı” dedi.



 

“DİPER HOCALARLA DA İLİŞKİYE ZORLADI”

Mağdur Y.İ.A. ise ifadesinde Ömer Işıktekin’nın kendisini odasına çağırdığını ve cinsel bölgesine dokundurduğunu bu temasların başka boyutlara geçtiğini aktardı. Mağdur çocuk beyanında Ömer Işıktekin. ile beraber Hacı Serkan B’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.




 

“RUHSATSIZ, KAÇAK”

Yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, “Şüphelilerden Ömer Işıktekin’nın Ümraniye’de Fıkıh-Der isimli derneğin bünyesinde başlangıçtan itibaren izinsiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren erkek çocuklara yönelik yatılı Kuran kursunun yöneticisi ve sorumlusu olduğu, diğer şüpheliler Hacı Serkan Bektaş ve Tarık Bektaş’ın söz konusu kayıtsız kursta öğretici olarak çalıştıkları, her üç şüphelinin de kursta yatılı olarak kalan çocuklar üzerinde yönetici, eğitmen sıfatı ile bakım ve gözetim yükümlülüklerinin bulunduğu zira kursun bu kişilerin planlama talimatları doğrultusunda sürdürüldüğü belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.



 

İSTİSMAR ZANLISI 3 KURS HOCASI TUTUKLANDI

İddianamede 6 çocuğa yönelik “Cinsel saldırı” suçunu işlediği belirtilen kurs sorumlusu Ömer Işıktekinşıktekin’in 145 yıla kadar hapsi istendi. Kursta eğitici olan şüpheli Hacı Serkan Bektaş’ın mağdur öğrenci H.R.Ö. ve Y.E.T.’ye yönelik olarak “zincirleme cinsel saldırı” suçunu işlediği yönünde birden fazla mağdur beyanı bulunduğunun aktarıldığı iddianamede şüpheli için 50 yıla kadar hapis cezası istendi. H.R.Ö.’ye yönelik olarak “zincirleme nitelikte cinsel saldırı” suçunu işlediği iddia edilen Tarık Bektaş’ın ise 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Çıkarıldıkları ilk duruşmada iddiaları reddeden 3 şüpheli tutuklandı.







Editör: Bahar Yüksel
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​Kuran Kursunda 20 Çocuğa Cinsel İstismar! Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince Aç Bıraktı
​Kuran Kursunda 20 Çocuğa Cinsel İstismar! Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince Aç Bıraktı
Fıkıh-Der isimli ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, kurs hocaları Ömer Işıktekin, Hacı Serkan Bektaş ile Tarık Bektaş kursta yatılı olarak kalan en az 20 kurs öğrencisi çocuğa istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandı.
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