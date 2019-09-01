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Bu haber 01 Eylül 2019 15:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

Tam 27 Ürün! Şanlıurfa Listede Birinci Sırada

‪27 ürünle en çok coğrafi işaret tescili alan il Şanlıurfa oldu! Gaziantep ‘Buğdayı, yağı, fıstığı’ Urfa’nın olan baklavası ile 2. Sırada yer aldı! Listede İzmir 3. Manisa 4. Sırada! Bölge kategorisinde ise başı Karadeniz çekti! ‬

Tam 27 Ürün! Şanlıurfa Listede Birinci Sırada

Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) yapılan açıklamada en çok coğrafi işaret tescili alan ilin Şanlıurfa olduğu belirtildi. Bölge kategorisinde ise Karadeniz Bölgesi başı çekti.

TÜRKPATENT’in kurulduğu 24 Haziran 1994’ten bu yılın temmuz ayı sonuna kadar 435 ürünün “coğrafi işaret” olduğu yönünde kurumdan onay alındı. 420 ürünün tescili için değerlendirmeler devam ediyor.



 

Şanlıurfa 27 Ürünle İlk Sırada Yer Aldı

Şanlıurfa, coğrafi işaret yarışında 27 ürünle ilk sırada yer alıyor. Şanlıurfa’nın çiğ köftesi, sadeyağı, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, tırnaklı ekmeğinin de aralarında bulunduğu ürünleri coğrafi işaret tescili aldı. Baklavası, fıstığı, muskası, kutna kumaşı gibi 24 ürünü tescillenen Gaziantep, listede ikinci sırada bulunuyor. İzmir, Ege inciri, Bergama halısı, boyozu ve kumrusunun da aralarında bulunduğu 17 ürünle 3’üncü olurken, Kırkağaç kavunu, mesir macunu, Gördes el halısının olduğu 13 ürünü tescillenen Manisa 4’üncü sırada yer alıyor. Hartlap bıçağı, yemenisi, dondurmasıyla Kahramanmaraş ve Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, Kızılcahamam bazlaması gibi ürünleriyle Ankara, 12’şer ürünle bu illeri takip ediyor.



 

Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu önde

Coğrafi işaret tescilinde bölgelere bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi 84 ürünüyle ilk sırayı aldı. Bu bölgeyi 72 coğrafi işaretli ürünüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 67 ürünle Ege Bölgesi izledi. Diğer bölgelerden de çok sayıda ürün coğrafi işaret tescili aldı.





Editör: Bahar Yüksel
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Tam 27 Ürün! Şanlıurfa Listede Birinci Sırada
Tam 27 Ürün! Şanlıurfa Listede Birinci Sırada
‪27 ürünle en çok coğrafi işaret tescili alan il Şanlıurfa oldu! Gaziantep ‘Buğdayı, yağı, fıstığı’ Urfa’nın olan baklavası ile 2. Sırada yer aldı! Listede İzmir 3. Manisa 4. Sırada! Bölge kategorisinde ise başı Karadeniz çekti! ‬
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