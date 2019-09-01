​Viranşehir'de Satışı Yasaklandı! Satanlara Yasal İşlem Başlatılacak

18 Yaşından Küçüklere Satış Yapanlar Hakkında Yasal İşlem Yapılacak

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaymakamlık tarafından alınan karar uyarınca 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı.Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında Kaymakam Ömer Dereci tarafından imzalanan karar polis ekipleri tarafından ilçedeki esnafa tebliğ edildi. Buna rağmen 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satanlar hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi.Editör: Bahar Yüksel