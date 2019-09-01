​Eşiyle Sevgilisini Öldüren Koca: Namusumu Temizledim, Pişman Değilim

Katil Zanlısı, Pişman Değilim, Yine Olsa Yine Öldürürüm

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u cadde ortasında kurşunlayarak öldürülen katil zanlısı N.B memleketi Yalova’da yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.B, “Pişman değilim yine olsun yine yaparım” diye bağırdı.Tekirdağ Çorlu'da market alışverişinden dönen Salih Durmuş ve Melike Baştürk isimli kişiler, arkalarından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğramış, Salih Durmuş ve Melike Baştürk hastanede hayata gözlerini yummuştu. Olayı N.B adlı şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden polis, Melike Baştürk’ün eşi N.B’ye boşanma davası açtıktan sonra N.B’nin arkadaşı olan Salih Durmuş ile birlikte Yalova’daki evlerinden Çorlu’ya kaçtıkları bilgisine ulaşmıştı. Cinayetin ardından harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri N.B’nin Adnan Menderes Mahallesi’ndeki evinin etrafında beklemeye başladı. N.B’de cinayetin ardından beklendiği gibi Yalova’daki evine döndü. Ekipler şahsı evine girmek üzereyken kıskıvrak yakaladılar. Cinayet zanlısı N.B emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkartılnadan önce sergilediği rahat tavırları ile dikkat çeken N.B sık sık gülerek polislerle sohbet etti. Emniyet’ten çıkartıldığı esnada basın mensuplarının “Pişman mısınız” şeklindeki sorusuna ise N.B, “Hayır pişman değilim. Yine olsun yine yaparım. Tonyalıların namusunu temizledim” diye cevap verdi.Şahıs tutuklanma talebi ile adliyeye çıkartıldı.Editör: Bahar Yüksel