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Bu haber 01 Eylül 2019 13:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Muhtarın Silahından Çıktığı İddia Edilen Kurşun Düğün Evini Yasa Boğdu! 1 Ölü

Karabük’ün Eflani ilçesinde kına gecesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

​Muhtarın Silahından Çıktığı İddia Edilen Kurşun Düğün Evini Yasa Boğdu! 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre olay Karabük’ün Eflani’ye bağlı Çelebiler Mahallesi Hatipoğlu Kümevleri mevkiinde meydana geldi. 

 

Maganda Kurşunu 1 Can Aldı

Tevfik Kalaycı’ya ait kınada yapılan silahlı kutlamada havaya açılan ateş sonucunda Yunus Yıldız (47) yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Yıldız (47) Eflani Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. 


 

Görgü Tanıkları, Muhtar Havaya Ateş Açtı Dedi

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken görgü tanıklarının ifadesinin ardından havaya ateş açanın Göller Köyü Muhtarı C.K. (36) olduğu iddia edilirken muhtar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Yıldız sosyal medya hesabından kına ile ilgili olarak "Bu akşam düğündeyiz" paylaşımını yaptığı öğrenilirken olay yerinde çok sayıda kuru sıkı tabancasının kovanları bulundu. 




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Muhtarın Silahından Çıktığı İddia Edilen Kurşun Düğün Evini Yasa Boğdu! 1 Ölü
​Muhtarın Silahından Çıktığı İddia Edilen Kurşun Düğün Evini Yasa Boğdu! 1 Ölü
Karabük’ün Eflani ilçesinde kına gecesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
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