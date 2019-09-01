Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Eylül 2019 08:06:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye'nin İlk Ve Tek Rally Raid Yarışı Şanlıurfa’da Son Buldu

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia 2019, Bolu’dan başlayıp 2 bin 300 kilometrelik parkurların ardından 7. gününde Şanlıurfa’da son buldu.

​Türkiye'nin İlk Ve Tek Rally Raid Yarışı Şanlıurfa’da Son Buldu

Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası Rally Raid organizasyonu olan TransAnatolia 2019, Bolu Abant'tan 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyon ile başlayıp 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Türkiye’nin en büyük kültürel şehirlerinden biri olan Şanlıurfa’da son buldu. 7 ülkeden 30'u yabancı 54 yerli olmak üzere 84 yarışmacının toplam 500 kişilik kadro ile katıldığı TransAnatolia 2019’un zorlu parkurları 7 günde tamamlandı. 


 
 

Beyazgül, sporcularla buluştu 

TransAnatolia 2019’a katılan sporcular ile bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sporcuları tebrik etti. Yarışmanın tamamlanması ile birlikte sporcular bitiş noktasında araçları ile gösteriler yaptı. Dereceye girenlere ödüllerini veren Beyazgül, burada bir açıklamada bulundu. 
 
 




 

Beyazgül, Organizasyonun Şanlıurfa'da Tamamlanmasından Dolayı Mutluyuz

Beyazgül açıklamasında, “Uzun bir yolculuğun ardından sevgi ile yapılan bir yarış olduğunu gördük. Böyle bir organizasyonun Şanlıurfa’da tamamlanmasından dolayı çok mutluyuz. Gelen konuklara Şanlıurfa sıcak mı diye sorduğumuzda arkadaşlarımız farklı bir iklimde farklı bir coğrafyada ve böyle güzellikleri ilk kez gördüklerini belirttiler. Şanlıurfa’mızın bu tarz güzel organizasyonlarda tanıtılması bizleri çok sevindirdi. Organizasyonda emeği geçen Transanatolia ekibine teşekkür ediyoruz. Bolu’dan başlayan yarış parkurlar halinde devam ederek Şanlıurfa’da tamamlandı. İlerleyen dönemlerde bu tarihi ve güzel şehrimizde daha farklı organizasyonların yapılması adına Transanatolia ekibi ile görüştük. Yarışmada başarılı olan sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kulandı. 

Öte yandan yarışmayı tamamlayan sporcular, Türkiye’de bu güzel organizasyonun yapılmasından dolayı memnun olduklarını aktardı. 
 







 
Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Türkiye'nin İlk Ve Tek Rally Raid Yarışı Şanlıurfa’da Son Buldu
​Türkiye'nin İlk Ve Tek Rally Raid Yarışı Şanlıurfa’da Son Buldu
Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia 2019, Bolu’dan başlayıp 2 bin 300 kilometrelik parkurların ardından 7. gününde Şanlıurfa’da son buldu.
Burhan Kuzu'dan Doğal Gaz Açıklaması: Zammı Hükümet Değil, Botaş Yaptı
Burhan Kuzu'dan Doğal Gaz Açıklaması: Zammı Hükümet Değil, Botaş Yaptı
Burhan Kuzu'dan Doğal Gaz Açıklaması: Zammı Hükümet Değil, Botaş Yaptı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden İndirim / Bindirim
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden İndirim / Bindirim
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam; ulaşımda da indirim yapacağı tahmin ediliyor.
Nihat Genç: İmamoğlu Camdan Baktı / OdaTv Ruhen Satıldı
Nihat Genç: İmamoğlu Camdan Baktı / OdaTv Ruhen Satıldı
OdaTV’den ayrılan yazar Nihat Genç, kurduğu VeryansınTV sitesinde bir yazı kaleme aldı. OdaTV’den ayrılma gerekçelerini anlatan Genç yayınlardaki değişikliğe dikkat çekti.
Şanlıurfa'dan Babacan'a Katılması Muhtemel İsimler
Şanlıurfa'dan Babacan'a Katılması Muhtemel İsimler
Veysi Dündar, bir TV programında Babacan’ın Partisinde Yer Almaları Muhtemel İsimleri Açıkladı.
​Urfa Milletvekilleri Bakanlarla Bir Araya Geldi
​Urfa Milletvekilleri Bakanlarla Bir Araya Geldi
​Urfa Milletvekilleri Bakanlarla Bir Araya Geldi
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Harran Gastronomi Merkezi Ve Gözlemevi Hizmete Açıldı
Harran Gastronomi Merkezi Ve Gözlemevi Hizmete Açıldı
Şanlıurfa'da Harran Kaymakamlığının öncülüğünde; GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ), Birleşmiş Milletler (BM) ve Harran Belediyesi finansmanıyla ilçede yapımı tamamlanan Harran Gastronomi Merkezi ve Gözlemevi hizmete açıldı.
Küçük Leyla İstedi Başkan Aksak yaptı
Küçük Leyla İstedi Başkan Aksak yaptı
Ceylanpınar'ın merkez Cumhuriyet mahallesinde oturan engelli küçük Leyla, tekerlekli sandalyesi ile sokağa çıkamadığı için belediye başkanından yollarının yapılmasını istedi. Leyla'nın talebine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Leyla'nın yaşadığı sokağın yolunu yaptırdı.
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz: 30 Ağustos Zafer Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz: 30 Ağustos Zafer Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz: 30 Ağustos Zafer Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Tic. Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Yahudiler Sinegog'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutladı
Yahudiler Sinegog'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutladı
“30 Ağustos 2019 Büyükada Sinagogu’nda Zafer Bayramı kutlaması yapıldı. Yahudiler Lozan’da azınlık statüsünü kabul etmeyip ülkenin temel taşı oldular.
​Türkiye'nin İlk Ve Tek Rally Raid Yarışı Şanlıurfa’da Son Buldu
​Türkiye'nin İlk Ve Tek Rally Raid Yarışı Şanlıurfa’da Son Buldu
Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi
Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi
Doğalgaz Fiyatı Dünyada Yüzde 50 Düştü, Türkiye'de Yüzde 53,8 Zamlandı
Doğalgaz Fiyatı Dünyada Yüzde 50 Düştü, Türkiye'de Yüzde 53,8 Zamlandı
9 İlde Yapılan Fuhuş Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı
9 İlde Yapılan Fuhuş Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:22
Güneş
05:48
Öğle
12:32
İkindi
16:09
Akşam
19:04
Yatsı
20:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿