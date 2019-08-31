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Bu haber 31 Ağustos 2019 22:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Doğalgaz Fiyatı Dünyada Yüzde 50 Düştü, Türkiye'de Yüzde 53,8 Zamlandı

Doğalgaza Bir Yıl İçinde Beş Kez Zam, Bir Kez İndirim Yapıldı

Doğalgaz Fiyatı Dünyada Yüzde 50 Düştü, Türkiye'de Yüzde 53,8 Zamlandı

Doğalgaz Fiyatı Dünyada Yüzde 50 Düştü, Türkiye'de Yüzde 53,8 Zamlandı





 

Doğalgaza Bir Yıl İçinde Beş Kez Zam, Bir Kez İndirim Yapıldı

Doğalgaz fiyatları dünyada son bir yılda yüzde 50 oranında düşerken, Türkiye'de doğalgazın metreküp fiyatına yüzde 53,8 zam geldi. 

Doğalgaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Fiyatların 1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Son bir yılda beş kez zam ve bir kez indirim yapılan doğalgaza gelen toplam zam oranı yüzde 53,8'i buldu. 

Doğalgaza henüz 1 ay önce 31 Temmuzda da aynı oranda zam yapılmıştı. Son düzenlemeyle birlikte 1 yılda konutlarda kullanılan doğalgaza gelen zamlar şu şekilde;

1 Ağustos 2018: Yüzde 9 zam

1 Eylül 2018: Yüzde 9 zam

1 Ekim 2018: Yüzde 9 zam

31 Temmuz 2019: Yüzde 14,9 zam

31 Ağustos 2019: Yüzde 14,9 zam




 

Bir Kez Yüzde 10 İndirim Yapıldı

Son 1 yıl içinde doğalgaza 5 kez zam yapılırken, bu zamların hemen hepsi gece yarısı tebliğleri ile duyuruldu. Ancak 2018’in sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğalgaza indirim yapıldığı duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Aralık 2018’de AKP grubunda yaptığı konuşmada “Yılbaşından itibaren, bunu Bay Kemal’in dinlemesi lazım, yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz" dedi. 


Yüzde 10 indirime karşın doğalgaza yapılan zam sadece 1 yılda yüzde 53,8’i buldu.



 

Bakan 'Zam Yok' Demişti

27 Mart 2019 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuşmuştu. Ancak yerel seçimler bittikten sonra zam yağmuru başladı. 
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırm da 26 Mart tarihinde yaptığı bir konuşmada "İlk yaptığımız hesaplara göre doğalgazda yüzde 10 indirim yapılabilir" değerlendirmesi yapmıştı.



 

Dünyada Fiyatlar Düşüyor

Dünyada ise doğalgaz fiyatları düşme eğilimi gösteriyor. Son bir yılda doğalgazın metreküp fiyatı 4,612 dolardan 2,281 dolara geriledi. Mayıs 2018'den bu yana doğalgaz fiyatlarını gösteren grafik şöyle: 






Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
Doğalgaz Fiyatı Dünyada Yüzde 50 Düştü, Türkiye'de Yüzde 53,8 Zamlandı
Doğalgaz Fiyatı Dünyada Yüzde 50 Düştü, Türkiye'de Yüzde 53,8 Zamlandı
Doğalgaza Bir Yıl İçinde Beş Kez Zam, Bir Kez İndirim Yapıldı
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