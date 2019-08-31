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Bu haber 31 Ağustos 2019 23:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi

İğneada’da verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbesinde Atatürk’e yer vermemesini eleştiren Güleryüz 3 saat ifade verdikten sonra serbest bırakıldı

Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi

Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi


İğneada’da verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbesinde Atatürk’e yer vermemesini eleştiren Müzisyen Erhan Güleryüz, konser sonrasında alelacele ifadeye çağrıldı. 3 saat ifade veren Güleryüz, daha sonra serbest bırakıldı.

Ayna grubunun solisti olarak da tanınan Erhan Güleryüz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesinde Atatürk'e yer vermemesini eleştirdi. Konser sonrasında Güleryüz, İğneada Belediye Başkanı ile birlikteyken Başkan'ın telefonu çaldı. Başkan “Üzülerek söylüyorum ama ifadeye gitmeniz gerekiyor” dedi.


Tarafsız Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Erhan Güleryüz, Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. Jandarma Güleryüz'e ‘yüklenen suçu ve haklarını’ anlattı.




 

“Bazı Kuruluşlar Atatürk’ü Anmaktan Çekiniyor, Bu Doğru Değil”

Güleryüz ifadesinde, “Ben herhangi bir dini düşünceye, dindar vatandaşlarımıza yahut belirli bir kılık kıyafet giyen kimselere yönelik herhangi bir söylemde bulunmadım. Böyle bir şey de aklımdan geçmedi. Ben Kurtuluş Savaşı döneminde dindar geçinen ve ancak sarığın cübbenin arkasına sığınarak milli mücadelenin akamete uğraması için çaba gösterenler olduğunu, buna ve onlarca ihanete, yokluğa, yoksunluğa rağmen Kurtuluş Savaşı'nı zafere kavuşturan Atatürk'ü bugün bazı kuruluşların anmaktan çekindiğini, bunun doğru olmadığını söyledim” dedi.


İfade sırasında İstanbul Barosu'ndan bir avukat hazır bulundu. Erhan Güleryüz 3 saat süren ifade işleminin ardından gözaltına alınmadan serbest bırakıldı.



Editör: Ahmet Şen


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Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi
Erhan Güleryüz, ‘Atatürk’süz Cuma Hutbesini Eleştirdi: 3 Saat İfade Verdi
İğneada’da verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbesinde Atatürk’e yer vermemesini eleştiren Güleryüz 3 saat ifade verdikten sonra serbest bırakıldı
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