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Bu haber 31 Ağustos 2019 18:09:21 Tarihinde eklenmiştir.

Burhan Kuzu'dan Doğal Gaz Açıklaması: Zammı Hükümet Değil, Botaş Yaptı

Burhan Kuzu'dan Doğal Gaz Açıklaması: Zammı Hükümet Değil, Botaş Yaptı

Burhan Kuzu'dan Doğal Gaz Açıklaması: Zammı Hükümet Değil, Botaş Yaptı

Burhan Kuzu'dan Doğal Gaz Açıklaması: Zammı Hükümet Değil, Botaş Yaptı



Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, son günlerde gündemde olan doğal gaz zamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Doğalgaz zammını yapan hükümet değil, BOTAŞ'tır" açıklamasında bulundu.
Doğal gaza bir ayda yapılan ikinci zamla birlikte toplamda yüzde 30 fiyat artışı yaşanırken, AK Partili Burhan Kuzu, zammın hükümet tarafından yapılmadığını söyledi.



 

Doğalgaz zammını Yapan Hükümet Değil, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi yani BOTAŞ’tır 

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, zammın hükümetle bir ilgisi olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, iç ve dış tehditlerin yanı sıra ekonomik tehditlerle de karşı karşıya. Doğalgaz zammını yapan hükümet değil, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi yani BOTAŞ’tır. AK Parti olarak,Türkiye’nin en ücra köşesine doğalgaz getirerek, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık."




Editör: Ahmet Şen
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