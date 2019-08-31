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Bu haber 31 Ağustos 2019 12:59:02 Tarihinde eklenmiştir.

Tarla Sürerken Kaza Yapan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Traktörle tarlasını sürerken kaza yapan 1 kişi hayatını kaybetti.

Tarla Sürerken Kaza Yapan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Tarla Sürerken Kaza Yapan Çiftçi Hayatını Kaybetti 


Traktörle tarlasını sürerken kaza yapan 1 kişi hayatını kaybetti. 



Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’e bağlı Gülşehir’in Yüksekli köyünde tarlasını traktörle tarlasını süren Feridun Yurttutan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında traktörü devrildi. Kaza sonrasında traktör altında kalan Yurttutan’a ilk müdahaleyi yakınlarının yapmasının ardından kaza sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. 





 

Jandarma Ekipleri Kaza Yerinde İnceleme Başlattı

Olay yerine giden sağlık ekipleri Feridun Yurttutan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. 



Editör: Ahmet Şen
 
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