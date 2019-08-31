Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden İndirim / Bindirim

Önce Bindirim Haberi

Şimdi de İndirim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İndirim ve Bindirim mi Yapacak?Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi suya % 27 zam yapmayı planlıyor. Dünyanın 6. Büyük Barajı ve GAP’a ev sahipliği yapan; ek olarak Fırat Nehri’nin geçtiği Peygamberler Diyarı Şanlıurfa bu durumda nasıl oluyor da buna rağmen suyu pahalı içecek?!Trambüs Projesi ve Karakoyun Köprülü Kavşağı’nda direksiyonu başka tarafa çeviren belediye, zarar etmiş olduğu tüm projelerin faturasını vatandaşın cebine mi yansıtacak? Avrasya’nın en sıcak bölgelerinden sayılan Urfa’dan “sağlığınız için günde 8 bardak su için” diyen uzmanlara sadece varlıklı kişiler mi uymuş olacak? Çamaşır yıkarken, abdest alırken bundan böyle daha mı dikkatli olacaklar! Aman su gitmesin..Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehiriçi toplu taşıma ücretlerinde de indirim yapacağı söyleniyor. Bu nedenle: “Hem İndirim Hem de Bindirim” diye başlık attık. Şehiriçi otobüslerde ikinci binişler % 50 indirimli olacak. Daha önce üst üste iki binişte 3.5 lira veren vatandaş; şimdi 3.4 lira verecek. Öğrenciler de üst üste iki binişte 3 lira verirken şimdi 2.25 lira verecek. Aynı indirimden öğretmenlerin faydalanacağı da söyleniyor..Editör: Ahmet Şen